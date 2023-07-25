"Это Вася!" – В TikTok появилось видео, как в минском кафе ворона удивила людей. Чем?

🎥 Видео

Опубликовано: 25.07.2023 13:57 , Обновлено: 25.07.2023

В Минске ворона прилетела в одно из летних кафе, что на улице Зыбицкой, и уселась на спинку стула. Но это не все. Дальше происходило то, что вызвало у присутствующих удивление.

«Чего только на Зыбицкой не происходит!», - так подписал видео его автор.

Дело в том, что людей птица совершенно не боялась: мужчина подошел к вороне и стал ее гладить. Птицу, кажется, это совсем не удивило и она как ни в чем не бывало продолжила сидеть на стуле.

В комментариях люди стали предполагать, чтобы это значило:

«Чем-то особенный человек…не каждому ворона разрешит такое. Здорово!» - высказался один из комментаторов.

«Птица прилетела бахнуть шота, а тут началось», - предположил другой.

«Прилетела птичка отдохнуть, бокал вина выпить, музыку послушать», - согласился с ним третий.

Вскоре один из пользователей TikTok пояснил необычное поведение птицы:

«Это Вася! Он жил на Сухарево. Мы его вылечили. Спасибо за видео) Рада видеть что он жив )», - написал кто-то под ником “Хорошая”.

Вот еще несколько комментариев (всего их больше сотни):

«Даже лапу дала!»;

“Обязательно нужно забрать к себе домой”;

“А может ворона захворала?”;

“Жена прилетела за мужем проследить”$

“Местный козырной завсегдатай Зыбы”.

Как долго продолжала сидеть там птица и чем все закончилось, увы, не известно.

В TikTok появились лайфхаки, которые могут убить ваше авто. Эксперты рассказали, что с ними не так