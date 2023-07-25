"Это Вася!" – В TikTok появилось видео, как в минском кафе ворона удивила людей. Чем?
В Минске ворона прилетела в одно из летних кафе, что на улице Зыбицкой, и уселась на спинку стула. Но это не все. Дальше происходило то, что вызвало у присутствующих удивление.
«Чего только на Зыбицкой не происходит!», - так подписал видео его автор.
Дело в том, что людей птица совершенно не боялась: мужчина подошел к вороне и стал ее гладить. Птицу, кажется, это совсем не удивило и она как ни в чем не бывало продолжила сидеть на стуле.
[link href=“https://www.tiktok.com/@jju_331?refer=embed” title=“@jju_331” target=“_blank” rel=“noopener”] @jju_331 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“рек” target=“_blank” rel=“noopener”] #рек [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F?refer=embed” title=“зыбицкая” target=“blank” rel=“noopener”] #зыбицкая [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7259027645785328390?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ju.” target=“blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ju. [/link]
В комментариях люди стали предполагать, чтобы это значило:
- «Чем-то особенный человек…не каждому ворона разрешит такое. Здорово!» - высказался один из комментаторов.
- «Птица прилетела бахнуть шота, а тут началось», - предположил другой.
- «Прилетела птичка отдохнуть, бокал вина выпить, музыку послушать», - согласился с ним третий.
Вскоре один из пользователей TikTok пояснил необычное поведение птицы:
«Это Вася! Он жил на Сухарево. Мы его вылечили. Спасибо за видео) Рада видеть что он жив )», - написал кто-то под ником “Хорошая”.
Вот еще несколько комментариев (всего их больше сотни):
- «Даже лапу дала!»;
- “Обязательно нужно забрать к себе домой”;
- “А может ворона захворала?”;
- “Жена прилетела за мужем проследить”$
- “Местный козырной завсегдатай Зыбы”.
Как долго продолжала сидеть там птица и чем все закончилось, увы, не известно.
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