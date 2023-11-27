28 ноября – начало Рождественского поста у православных. Что нельзя, а что можно делать и есть до 7 января?

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Опубликовано: 27.11.2023 21:07 , Обновлено: 27.11.2023

Собираясь придерживаться церковных правил Рождественского поста, который длится с 28 ноября по 6 января, многие белорусы, в первую очередь, планируют ограничивать себя в еде. Но только ли в этом смысл истинного поста? Как нужно работать над собой в такие дни, что можно и чего нельзя делать? Вот что говорят священнослужители.

Было – 7 дней, стало – 40

Но вначале давайте разберемся, что такое пост в христианстве. Это действительно «добровольное самоограничение в пище», а еще – в общении с людьми, в развлечениях. Это отказ от многих привычных вещей, обращение к Богу, время, которое проводится в молитвах, путь к духовному очищению, прощание обид, избавление от дурных помыслов.

Обычно пост предваряет самые значимые праздники и события церковного календаря. Это сделано для того, чтобы верующие встречали важное событие с чистыми мыслями, душой и телом.

Что касается Рождественского поста, то своими корнями он уходит во времена раннего христианства. Так, в церковных источниках пост впервые упоминается в 4 веке в писаниях Амвросия Медиоланского и Августина Блаженного. Сто лет спустя о нем же пишет святитель Лев I Великий Римский.

Рождественский пост всегда начинается в один и тот же день – 28 ноября. А перед ним, 27-го, отмечается день памяти одного из учеников Христа – святого апостола Филиппа. На этот день у православных приходится заговенье – время, когда можно еще употреблять пищу животного происхождения (скоромную). По славянской традиции в этот день много ели, пили и веселились. Впрочем, священнослужители советуют «не наедаться впрок».

Вначале Рождественский пост, который предшествует Рождеству Христову, длился всего неделю. 40-дневным, как сейчас, он стал в 1166 году, когда на церковном соборе, бывшем при Константинопольском Патриархе Луке, приняли такое решение. Но его не поддержала Армянская апостольская церковь. У ее прихожан и сейчас Рождественский пост проходит с 30 декабря по 5 января.

У католиков же этот пост называется Адвент. Он длится от 23 до 28 дней – в зависимости от количества воскресений, которые приходятся на период с 30 ноября по 24 декабря. В 2023 году Адвент продлится с 3-го по 24 декабря.

На Руси Рождественский пост еще называли Корочуном – по имени языческого духа (кстати, злого), который символизировал приход зимы и морозов. А у белорусов этот пост называется «Піліпаўскім», или просто «Піліпаўкай».

Ограничения и разрешения в пост

Какие же ограничения, кроме изменения в рационе, предполагает Рождественский пост? По словам священника Николая Савченко, они тоже очень важны.

Итак, нельзя:

путешествовать, за исключением святых мест;

развлекаться, причем это касается не только вечеринок, посещения мероприятий и прочего, но и активного общения в интернете;

бездельничать, потому что дни поста – это не те праздничные дни, во время которых запрещают работать;

праздновать свадьбы – таинство венчания в дни поста в церквях не совершается, но простая роспись в ЗАГСе не запрещена;

вступать в интимные отношения (желательно, но только если на то будет обоюдное согласие);

планировать зачатие ребенка;

рыбачить и охотиться, ведь церковь не одобряет «убийство животных ради спортивного интереса».

А еще нужно плавно входить в пост и также выходить из него, не отмечая праздник Рождества Христова «широкими гуляньями и обжорством», иначе теряется весь смысл ограничений. И ни о каком смирении (а оно обязательно должно присутствовать, и не только во время Рождественского поста) и речи не идет.

Но не все запрещено в это время. Можно:

рукодельничать, т.е шить, вышивать, прясть, вязать;

крестить детей – это таинство в церкви совершается в любой день Рождественского поста;

причащаться, и даже чаще, чем обычно;

заказывать панихиды и поминать усопших – тоже в любой день поста, кроме Сочельника (6 января). Но нужно помнить, что поминальные трапезы должны быть постными и максимально простыми.

[info_b]Но самое главное – в дни поста нужно не грешить обычными каждодневными грехами, с большим вниманием относиться к окружающим, быть терпимее ко всем, подавать милостыню, не ссориться, не ругаться, не грубить, а почаще заходить в храм, молиться, читать Евангелие. Приветствуются добрые мысли и поступки, прощение обид, уплата долгов, посещение больных и немощных. А мысли должны быть о Боге, взаимоотношениях с близкими, о бессмертии души, своих грехах и их искуплении.[/info_b]

Как подготовить организм?

Как обычно православные готовятся к последнему в году многодневному посту? Те, кто собирается ограничивать себя в еде по церковным правилам, должны заранее все распланировать, запастить нужными продуктами.

А чтобы самочувствие во время Рождественского поста не ухудшилось, врач-диетолог Ольга Фадеева порекомендовала придерживаться нескольких важных правил.

[info_b] Отметим, что, как правило, к ограничениям организм нужно готовить заранее. Не стоит сразу отказываться от всего нужного для организма, лучше постепенно постепенно. Вначале – от жирного мяса, затем – от птицы и постной телятины. И когда наступит пост – от яиц и молочных продуктов.[/info_b]

Составляя меню, обратите внимание на калорийность рациона. Хороший источник растительного белка – грибы и орехи. Чтобы голод не так чувствовался, употребляйте сухофрукты и мед. Также ешьте побольше овощей и фруктов – они подходят для перекусов между основными приемами пищи. Пейте побольше чистой воды. Важно хорошо продумать праздничный стол на светский Новый год с 31 декабря на 1 января, чтобы не сорваться. Ведь Рождественский пост длится до 6 января. Есть много рецептов постных блюд, которые украсят праздничный стол.

Когда и что можно есть?

И наконец – об ограничениях в еде. Кстати, Рождественский пост не такой строгий, как Великий (перед Пасхой). И церковь не осуждает его ослабление (в плане рациона), если на то есть особые обстоятельства – преклонный возраст или малолетство, болезни, тяжелый физический труд, беременность, воинские обязанности, путешествия по святым местам.

Самые строгие ограничения наступают за несколько дней до Рождества Христова. А 6 января, в Сочельник, верующие и вообще не едят до появления на небе первой звезды.

Во время поста готовят постный стол. Его основу составляют каши – овсяная, гречневая, пшенная и другие. При желании, чтобы разнообразить рацион, Рождественский пост можно разделить на периоды.

Первый – с 28 ноября по 19 декабря (день Святого Николая). По понедельникам можно есть горячую пищу, но без масла, по средам и пятницам – только сухоядение, т.е еду без термообработки (хлеб, мед, орехи, сухофрукты, сырые овощи и фрукты). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье включайте в меню рыбу и рыбопродукты. Второй период длится с 20 декабря по 1 января. Теперь по вторникам и четвергам уже нельзя есть рыбу и морепродукты, а только пищу с растительным маслом. Остальные правила – без изменений.

Третий период проходит со 2 по 6 января. Горячая пища без масла разрешена по вторникам и четвергам, такая же, но с маслом – в выходные дни. А по понедельникам, средам и пятницам – только сухоядение.

И отдельным периодом стоит упомянутый уже Сочельник, 6 января, когда «до первой звезды» есть нельзя. А после этого можно употреблять сочиво – зерна пшеницы, вареные в меду, или рис, сваренный с изюмом.

Кстати, если большие церковные праздники (такие, например, как Введение во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, или день Святого Николая, 19 декабря) выпадают на понедельник, среду или пятницу, рыбу есть можно. И отдельно священнослужители говорят о вине (а это значит – обо всем алкоголе). Дело в том, что в прошлых веках вино было некрепким. Его пили не для того, чтобы почувствовать себя пьяным и веселиться без меры. Поэтому во время нестрогих постов его разрешалось пить.

Но сейчас, как подчеркнул священник Николай Савченко, употребление спиртного преследует совсем другие цели. И поэтому от него во время Рождественского поста лучше вообще отказаться.

Народные приметы