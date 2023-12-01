3 декабря – начало Адвента у католиков. Почему каждое воскресенье зажигают свечи на венке?

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Опубликовано: 01.12.2023 10:23 , Обновлено: 01.12.2023

В последнее время белорусы все чаще слышат слова «адвент-календарь», «венок Адвента», связанные с католическими традициями. Но что это такое – Адвент? И как перекликается с Рождественским постом у православных, который начался 28 ноября?

Традиции празднования

Действительно, Адвент (от латинского adventus – «пришествие») – это католический Рождественский пост, предрождественский период, в который верующие ожидают пришествие Христа. В 2023 году он продлится с 3 по 24 декабря.

Традиция празднования Адвента берет свое начало еще в древности. Длится он примерно 4 недели – от 23 до 28 дней. Зависит их количество от числа воскресений перед Рождеством Христовым (25 декабря). Все воскресенья Адвента – это великие праздники. И если какое-то из них совпадает с иным праздником, последний переносится на понедельник.

Делится Адвент на 2 этапа. Первый длится с первого воскресенья Адвента до 16 декабря. Он посвящен размышлениям о грядущем (втором) пришествии Иисуса Христа. Второй – с 17 до 24 декабря. В эти дни католики и некоторая часть протестантов непосредственно готовятся к празднику.

По словам старшего пастора Церкви Божьей в Пензе Сергея Киреева, каждое из 4 воскресений Адвента имеет свою тематику. Она звучит как в воскресных чтениях Писания во время богослужения, так и дома, в семье. В это время не проводится обряд венчания, зато по утрам служится особая святая месса в честь Пресвятой Девы Марии – «рората». На нее верующие идут с зажженными свечами, помещенными в фонарик с прозрачными окошками.

Кстати, каких-то особенных ограничений в рационе Адвент не требует. Только принятого в другие периоды отказа от продуктов животного происхождения по пятницам и ограничение приемов пищи до 1-2 раз в день. Главное же – забота о своей душе, смирение. Это время для усиленного покаяния, душевных размышлений, тишины и спокойствия, таинства исповеди, а также время для благотворительности, дел милосердия, помощи нуждающимся и заботы о семье, близких людях.

У католиков перед началом Адвента принято ставить цель (постановление) – совершать добрые дела, воздержаться от интимной близости, от пищи, не посещать увеселительные мероприятия. Всем этим он и перекликается с Рождественским постом у православных.

Символы Адвента

Основные – это венок Адвента, свечи, адвент-календарь, Рождественская лестница.

Венок Адвента делают из сосновых, еловых веток, с помощью проволоки скрепляется в круг. На нем закрепляют 4 красные свечи – это символ 4 недель Адвента. Их зажигают по порядку каждое воскресенье, но все вместе – только в четвертое. Этот венок символизирует годовой цикл, а свечи – времена года. Венки делают как для храмов, так и для своих домов.

Традиция очень красивая. Так, в первое воскресенье зажигают Свечу Пророчества. Во второе – ее же и вторую свечу, Вифлеемскую. В третье зажигают две первые и еще Свечу пастухов. И, наконец, в последнее воскресенье Адвента зажигают три свечи и четвертую – Ангельскую. Она символизирует второе пришествие Христа.

Календарь Адвента – особый календарь, с помощью которого отслеживается время, оставшееся до Рождества. Его особенно любят дети. Первоначально он выглядел как картонный домик с окошками, чаще всего пронумерованными. За каждым скрывалась выдержка из Писания, мудрое изречение или доброе пожелание, интересное задание, а также какая-нибудь сладость.

В наше время придумано очень много вариантов адвент-календарей – в разных формах и с разным содержанием, как для детей, так и для взрослых. Неизменным остается их роль – сделать ожидание Рождества настоящим праздником, радостным и с сюрпризами.

Что касается Рождественской лестницы , то ее обычно устраивают в воскресных школах. Она состоит из нескольких ступеней, которые соответствуют дням Адвента.

У самой нижней размещают ясли с сеном, у верхней – Вифлеемскую звезду. На ступеньках находится фигурка младенца Христа. Она с каждым днем опускается все ниже, а 25 декабря, на Рождество, оказывается в яслях. Как и календарь, эта лестница помогает детям наглядно ощутить приближение Рождества.

Семейный праздник

Пожалуй, радость – это основное, что царит во время Адвента в сердцах и душах верующих. Само же Рождество считается праздником семейным, поэтому особое внимание уделяют украшению домов – гирляндами, елочными игрушками с религиозной символикой, еловыми или сосновыми лапками, свечами.

В католических странах накануне Рождества, в Сочельник, семьи обычно собираются вместе на трапезу, которая имеет религиозный характер. Одно из мест за столом оставляют для Иисуса Христа. В странах Восточной Европы перед ужином принято делится облатками (рождественским хлебом).

По традиции на столе должна стоять кутья, рыба как символ христианства, 7 видов сладостей, фрукты и овощи. А когда ужин заканчивается и на небе появляется первая звезда, прихожане отправляются в храм на Рождественскую мессу.

Рождественский пост

Ранее Телеграф писал, что, собираясь придерживаться церковных правил Рождественского поста, который длится с 28 ноября по 6 января, многие белорусы, в первую очередь, планируют ограничивать себя в еде. Но только ли в этом смысл истинного поста? Как нужно работать над собой в такие дни, что можно и чего нельзя делать? Вот что говорят священнослужители.

28 ноября – начало Рождественского поста у православных. Что нельзя, а что можно делать и есть до 7 января?