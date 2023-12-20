Что такое карта eSIM? Вот чем отличается от обычной "симки", на каких устройствах работает и как подключить в Беларуси

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.12.2023 12:15 , Обновлено: 20.12.2023

Карты eSIM (встроенные SIM-карты) в ближайшем будущем могут заменить стандартные SIM-карты, которые мы используем в наших смартфонах и планшетах. Уже сейчас eSIM пользуется достаточно большое количество людей, и их число будет только увеличиваться. Какие же особенности есть у карт eSIM, чем они отличаются от обычных пластиковых "симок", какие у них преимущества и как они работают?

Что такое карта eSIM

В 1991 году появились пластиковые SIM-карты, основной задачей которых была идентификация абонента с целью подключения его к сети, предоставляющей различные телекоммуникационные услуги. Со временем менялся только размер симок: mini, micro и nano SIM-карты. По функциональности они практически не менялись. eSIM — новый этап эволюции физической симкарты.

Карта eSIM — это чип, встроенный непосредственно в устройство, который работает как виртуальная SIM-карта. Его нельзя вынуть и установить в другой смартфон или планшет.

Информация на eSIM является перезаписываемой. Это позволяет менять оператора, не вынимая SIM-карту и не вставляя новую. Виртуальная карта настраивается удалённо — владельцу устройства не нужно посещать офис сотового оператора для перехода на новый тариф или покупки новой карты. eSIM можно оформить в приложении.

На каких устройствах можно использовать карту eSIM?

Встроенную карту (eSIM) можно использовать на устройствах, которые поддерживают эту технологию: смартфонах, планшетах и умных часах.

По информации сотового оператора МТС, на сегодня технологию eSIM поддерживают следующие устройства:

все последние модели iPhone от Apple, планшеты iPad Air 3, iPad Air 4, iPad Pro 3, iPad Pro 4, iPad Mini 5, iPad 7, iPad 8 и умные часы линейки Apple Watch 4;

все последние модели смартфонов Samsung — Galaxy S20, S20+, Note 20, Note 20 Ultra, S20 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold, Z Fold2, Z Fold 3, Z Fold 4, Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip 3, Z Flip 4, а также умные часы Samsung Galaxy Watch 4 LTE, Watch5, Galaxy Watch5 Pro;

смартфоны Google Pixel 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4, 4 XL, 4a, 4a XL, 4a с 5G, 5, 6, 6 Pro, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro;

смартфоны Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Mate 40, Mate 40 Pro, а также умные часы Huawei Watch 2 Pro (4G), Watch 3 LTE, Watch 3 Pro LTE, Watch 4 LTE, Watch 4 Pro LTE;

смартфоны Xiaomi 12T Pro, 13, 13 Pro, 13 Lite, 13T, 13T Pro;

смартфоны Motorola Razr 2019, Razr 5G;

смартфоны LG Nexus 6, Nexus 6P, G7 ThinQ , V35 ThinQ;

планшеты Microsoft Surface Tablet Pro 5, Surface Go 2, Surface Pro X.

Как подключить карту eSIM

Для подключения карты eSIM необходимо выполнить следующие шаги:

Убедитесь, что ваше устройство поддерживает технологию eSIM. Выберите оператора связи и тариф eSIM. Оформите виртуальную карту через приложение сотового оператора, выберите номер eSIM и внесите первоначальный платёж. Решите, какой способ активации виртуальной карты вам подходит: автоматический (самый удобный), ручной или при помощи QR-кода. Далее действуйте в соответствии с выбранным способом активации виртуальной карты.

Обратите внимание, что процесс активации и настройки eSIM может отличаться в зависимости от вашего оператора связи и устройства. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, обратитесь за помощью к вашему оператору связи или производителю устройства.

[info_b]В Беларуси eSIM можно подключить у всех трех операторов связи — А1, МТС и life:) Подробную информацию об этом можно найти на сайте каждого из них.[/info_b]

[info_b]К слову, в Беларуси виртуальные карты eSIM появились в августе 2019 года у сотового оператора А1. Спустя год услуга подключения eSIM появилась у белорусского оператора МТС. Изначально подключить встроенную карту можно было только в офисах сотовых операторов, но теперь это можно делать это удалённо.[/info_b]

Что нужно знать перед покупкой eSIM?

Перед покупкой виртуальной карты eSIM нужно учесть следующие факторы:

Поддерживает ли ваше устройство eSIM. Не все смартфоны и планшеты поддерживают эту технологию, поэтому перед покупкой стоит убедиться, что ваше устройство совместимо. Какие операторы связи поддерживают eSIM. Не все операторы связи предлагают эту услугу, поэтому перед покупкой стоит выбрать оператора, который поддерживает eSIM. Как активировать eSIM. Для активации eSIM вам может потребоваться специальное приложение или SIM-активатор, поэтому перед покупкой стоит узнать, как активировать eSIM. Как переключаться между сетями. Если вы планируете использовать eSIM для путешествий, то перед покупкой стоит узнать, как переключаться между сетями разных операторов. Стоимость услуги. Перед покупкой стоит узнать, сколько стоит подключение и использование eSIM, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Особенности, преимущества и недостатки карт eSIM

Основные преимущества eSIM перед обычными пластиковыми симками:

Удобство. Нет необходимости перемещать или менять SIM-карту при смене оператора связи или приобретении нового устройства. Кроме того, при смене устройства не придётся хранить крохотную и хрупкую SIM-карту: при необходимости все данные синхронизируются между смартфонами. Ещё один плюс виртуальной карты — её невозможно сломать или потерять.

Безопасность. Карта eSIM использует цифровую подпись для аутентификации пользователя, что делает её более защищённой от мошенничества и кражи данных.

Гибкость. eSIM поддерживает несколько номеров на одном устройстве, что позволяет использовать разные номера для работы и личного использования.

Можно подключить несколько профилей eSIM от разных сотовых операторов. По данным издания Forbes eSIM может хранить до пяти номеров от разных операторов. Подключить один и тот же номер к двум смартфонам не получится: eSIM будет работать только на одном.

Экономия времени. Не нужно ездить в магазин за новой SIM-картой или ждать доставку, если вы хотите изменить оператора связи. Выгодный выбор тарифных планов. Операторы связи предлагают более выгодные тарифные планы для пользователей eSIM, так как они не несут расходы на производство и распространение физических SIM-карт.

Экономит место в устройстве. Для eSIM ну нужен слот, как для физической SIM-карты. Производители мобильных и носимых устройств могут использовать это пространство для увеличения размера аккумулятора или добавления дополнительных функций. Может использоваться вместе с физическими SIM-картами.

Поддержка новых технологий. Карта eSIM поддерживает новые технологии, такие как мобильные сети 5G, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных и лучшее качество связи.

Недостатки eSIM

У карт eSIM есть несколько минусов:

Переключение между устройствами с eSIM занимает какое-то время.

Виртуальную карту невозможно удалить со смартфона, чтобы исключить возможность отслеживания перемещения пользователя. С другой стороны, если телефон будет потерян или украден, его местоположение не сложно будет установить.

В целом, использование eSIM является более удобным, безопасным и экономически выгодным способом подключения устройства к сети мобильной связи.

Подводя итоги, eSIM — это встроенная SIM-карта, которая позволяет подключить устройство к сети мобильной связи без использования физической SIM-карты. Она является более удобной и безопасной альтернативой традиционным SIM-картам, однако имеет и свои недостатки.

Ранее Телеграф писал, как правильно выбрать ноутбук. От этого зависит не только удовлетворение ваших потребностей, но и долговечность приобретенного устройства. Сейчас в магазинах есть огромное количество различных моделей ноутбуков — и это частенько сбивает нас с толку. Какой же компьютер выбрать, чтобы потом не разочароваться и не пожалеть о покупке? Разобрались, на какие параметры важно обратить внимание. Эти полезные советы помогут вам сделать правильный выбор и наслаждаться использованием устройства в течение долгого времени.

Как выбрать ноутбук, чтобы потом не пожалеть о покупке? Важны эти 14 характеристик