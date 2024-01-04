Удалили услуги и поменяли планы. Мобильные операторы Беларуси объявили об изменениях в 2024 году

Опубликовано: 04.01.2024 14:11 , Обновлено: 04.01.2024

Мобильные операторы объявили о нововведениях в новом году для своих клиентов. Сообщения об этом появились на сайтах компаний. Что-то уже вступило в силу, а каких-то новаций придется подождать.

А1

Оператор А1 сообщил, что прекращает предоставлять антивирусную защиту Dr. Web, а также услугу «Ограничение доступа (фильтрация нежелательной информации)». Это затронет как физлиц, так и компании и ИП. Новшество заработает с 5 февраля, уточнил оператор.

«В то же время клиенты А1 по-прежнему могут обеспечить необходимую защиту своих устройств с помощью премиум-подписок „Лаборатории Касперского“. В рамках акции услуги „Kaspersky Safe Kids“ и „Kaspersky Plus“ предоставляются бесплатно в течение 30 дней с момента первого подключения», – сообщил А1.

Также компания уведомила, что А1 с 9 января отменяет для клиентов тарифного плана «Мега Прайм» возможность подключаться к услуге «Семейная подписка».

[info_b]Нередко так случается, что люди не понимают, куда испаряются деньги – вроде недавно счет пополнил, а уже «каля нуля». В этой связи напомним, что с 22 декабря 2023 года оператор А1 расширил список услуг, которые подпадают под «Подписку под контролем». Эта опция предполагает гарантированный контроль от намеренного или, что часто бывает, случайного подключения интернет-подписок, информационно-развлекательных сервисов и услуг.[/info_b]

A1 объявил о закрытии одной из услуг доступа в Интернет. Что взамен?

МТС

Компания МТС объявила, что пользователи сервиса «МТС Деньги» теперь могут заказать карту «Мир» от «ЮMoney». Она позволяет совершать платежи в Беларуси и России и получать кешбэк за покупки. Дополнительно к этой карточке можно бесплатно выпустить виртуальный «пластик» «МИР», уточнил оператор. Оформление пластиковой карты «Мир» от «ЮMoney» обойдется в 30 рублей.

Life:)

Компания life:) сообщила, что с 1 января при пополнении счета с помощью сервиса «Оплати» перестал начисляться кешбэк – 1,5% от суммы платежа.

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