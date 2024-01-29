Почему белорусам нельзя просто выбросить ненужную сим-карту? Чтобы не потерять деньги, разъяснил юрист

Опубликовано: 29.01.2024 17:28 , Обновлено: 29.01.2024

Что делать, если сим-карта оказалась не нужна? Например, решили поменять номер телефона. Или вовсе отказаться от услуг мобильного оператора. Симку – просто на выброс? Нет, так не пойдет. Почему – изданию «АиФ» рассказал адвокат Андрей Мисаров.

Сначала нужно удалить старый номер на финансовых и государственных интернет-сервисах, где он был раньше указан, сообщил адвокат. И пояснил, что мобильный оператор продаст его через несколько месяцев после того, как вы перестанете им пользоваться.

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Также важно исключить вероятность того, что кто-то другой получит возможность заходить с его помощью в ваши личные кабинеты, предостерег Мисаров. И напомнил, что в таких случаях на счету старой сим-карты могут оставаться деньги:

«И если вы не напишете оператору заявление о расторжении договора о её обслуживании, вы их потеряете. Оператор будет считать, что вы намерены эту симку сохранить, и за поддержание её в рабочем состоянии будет брать плату, пока баланс счёта не обнулится».

Мисаров также уточнил, что несовершеннолетние могут подключить номер только при участии одного из родителей (опекунов, попечителей).

Ранее Телеграф писал, что карты eSIM (встроенные SIM-карты) в ближайшем будущем могут заменить стандартные SIM-карты, которые мы используем в наших смартфонах и планшетах. Уже сейчас eSIM пользуется достаточно большое количество людей, и их число будет только увеличиваться. Какие же особенности есть у карт eSIM, чем они отличаются от обычных пластиковых “симок”, какие у них преимущества и как они работают?

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