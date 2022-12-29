Совмин Беларуси разрешил не сертифицировать холодильники и телевизоры
Совет министров Беларуси опубликовал постановление №916 от 27 декабря, в котором приостановил требование об обязательной сертификации бытовых электрических приборов с питанием от сети переменного тока.
«Приостановить с 1 января 2023 г. действие пункта 3 перечня объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 849», — сказано в документе.
Так, в пункт 3 названного перечня, например, входят:
- холодильники, морозильники и их комбинации;
- электродуховки (включая интегрированные в кухонные плиты), за исключением переносных и не оснащенных регулируемым терморегулятором (термостатом); электрические конфорочные панели (включая интегрированные в кухонные плиты), за исключением переносных;
- кондиционеры воздуха с номинальной мощностью до 12 кВт, за исключением мульти-сплит-систем кондиционирования воздуха;
- машины посудомоечные;
- машины стиральные;
- внешние источники питания, за исключением имеющих более одного выхода, с независимым преобразованием напряжения по каждому выходу;
- лампы с ненаправленным светоизлучением (лампы накаливания, люминесцентные, светодиодные), телевизоры, телевизионные мониторы;
- варочные панели;
- микроволновые печи;
- фритюрницы, кофеварки;
- принтеры;
- сканеры;
- мониторы;
- активные акустические системы с питанием от сети переменного тока;
- мультимедийные проекторы;
- звуковые усилители;
- домашние кинотеатры;
- инструменты электромузыкальные;
- другое оборудование для записи и воспроизведения изображения и звука, включая оборудование для передачи изображения и звука иными путями, чем по телекоммуникационным каналам, посредством сигналов или другим образом, за исключением телевизоров.