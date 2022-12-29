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Совмин Беларуси разрешил не сертифицировать холодильники и телевизоры

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Совет министров Беларуси опубликовал постановление №916 от 27 декабря, в котором приостановил требование об обязательной сертификации бытовых электрических приборов с питанием от сети переменного тока.

«Приостановить с 1 января 2023 г. действие пункта 3 перечня объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 849», — сказано в документе.

Так, в пункт 3 названного перечня, например, входят:

  • холодильники, морозильники и их комбинации;
  • электродуховки (включая интегрированные в кухонные плиты), за исключением переносных и не оснащенных регулируемым терморегулятором (термостатом); электрические конфорочные панели (включая интегрированные в кухонные плиты), за исключением переносных;
  • кондиционеры воздуха с номинальной мощностью до 12 кВт, за исключением мульти-сплит-систем кондиционирования воздуха;
  • машины посудомоечные;
  • машины стиральные;
  • внешние источники питания, за исключением имеющих более одного выхода, с независимым преобразованием напряжения по каждому выходу;
  • лампы с ненаправленным светоизлучением (лампы накаливания, люминесцентные, светодиодные), телевизоры, телевизионные мониторы;
  • варочные панели;
  • микроволновые печи;
  • фритюрницы, кофеварки;
  • принтеры;
  • сканеры;
  • мониторы;
  • активные акустические системы с питанием от сети переменного тока;
  • мультимедийные проекторы;
  • звуковые усилители;
  • домашние кинотеатры;
  • инструменты электромузыкальные;
  • другое оборудование для записи и воспроизведения изображения и звука, включая оборудование для передачи изображения и звука иными путями, чем по телекоммуникационным каналам, посредством сигналов или другим образом, за исключением телевизоров.
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