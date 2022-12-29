Совмин Беларуси разрешил не сертифицировать холодильники и телевизоры

Опубликовано: 29.12.2022 08:39 , Обновлено: 29.12.2022

Совет министров Беларуси опубликовал постановление №916 от 27 декабря, в котором приостановил требование об обязательной сертификации бытовых электрических приборов с питанием от сети переменного тока.

«Приостановить с 1 января 2023 г. действие пункта 3 перечня объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 849», — сказано в документе.

Так, в пункт 3 названного перечня, например, входят: