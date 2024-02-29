Видео "рыбных башен" покорили Интернет. Что это такое и зачем их делают?

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Опубликовано: 29.02.2024 17:03 , Обновлено: 29.02.2024

Пользователи Интернета поделились видео необычного изобретения - аквариума-башни, который возвышается над прудом или озером. Суть же его в том, чтобы наблюдать за рыбками и другими водными жителями, без необходимости нырять.

Для строительства такого “аквариума” понадобится любая ёмкость, закрытая с одной стороны. Она должна быть прочной, чтобы выдержать вес воды, и вместе с этим — прозрачной. Те, кто уже пробовал, отмечают, что не так-то просто найти подходящий контейнер: “Он должен быть толстым и тяжёлым. Где такой достать?”

Судя по многочисленным видео в Сети, необычная башня рыбкам действительно нравится. Ранним утром восходящее солнце проникает сквозь башню, и они собираются в ней, чтобы погреться.

“Я сделал это, чтобы не только мы могли смотреть на них, но и они на окружающий мир”, — поделился автор одной из таких конструкций.

А другой пользователь добавил: “Это единственный тип аквариума, который должен существовать!”