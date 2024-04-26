В МИД объяснили, зачем белорусские дипломаты летали в Северную Корею

Опубликовано: 26.04.2024 09:49 , Обновлено: 26.04.2024

Глава МИД Беларуси Евгений Алейник рассказал, зачем его заместитель вместе с белорусской делегацией в середине апреля летали в Северную Корею.

По его словам, это были “плановые межмидовские политические консультации”, в ходе которых обсуждались вопросы двусторонней повестки дня с “акцентом на гуманитарное сотрудничество”. Кроме того, политики затронули тему “взаимодействия в международных организациях”. Об этом Алейник рассказал в кулуарах на VII Всебелорусском народном собрании, сообщило информагентство “ТАСС”.

Ранее северокорейские СМИ писали, что замминистра МИД Беларуси Евгений Шестаков прибыл в Пхеньян 16 апреля, чтобы встретиться с замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, стороны договорились укреплять коммуникацию и контакты в ответ на “требования меняющейся эпохи”, а также активно равзвивать сотрудничество в сфере экономики и культуры.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко в четверг, 25 апреля, на VII Всебелорусском народном собрании заявил: США готовят “белорусскую освободительную армию”. Он перечислил ряд добровольческих формирований, которые, по его словам, “должны составить её основу”. В Беларуси они уже внесены в список экстремистских формирований. Президент подчеркнул, что “разговор с ними не будет длинным”.

США готовят белорусскую освободительную армию — Лукашенко