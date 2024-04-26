Как часто менять масло в двигателе? Зависит не только от пробега и времени

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Опубликовано: 26.04.2024 10:05 , Обновлено: 25.04.2024

Замена масла в двигателе - одно из важнейших мероприятий по техническому обслуживанию, обеспечивающих здоровье и срок службы двигателя. Частота замены масла часто становится предметом споров среди автомобилистов. Имеет значение пробег, время или другие факторы?

Двигатель без должной смазки и регулярной замены масла в конце концов может просто отказаться служить. Казалось бы, все очевидно, но есть водители, которые игнорируют это одно из важнейших правил эксплуатации автомобиля и меняют масло либо редко, либо через нерегулярные промежутки времени.

[info_b]Помимо смазывающей функции, масло выполняет охлаждающую и очищающую, а также антикоррозийную роль.[/info_b]

Когда менять масло?

Первым источником информации о периодичности замены масла должно быть руководство по эксплуатации автомобиля. Производители автомобилей указывают рекомендуемые интервалы замены масла в зависимости от конструкции двигателя, используемого масла и условий эксплуатации.

В новых моделях автомобилей интервалы замены масла часто увеличиваются до 15 000-20 000 км пробега, а в некоторых случаях даже до 30 000 км. В старых автомобилях масло рекомендуется менять чаще, каждые 10-15 000 км. Предполагается, что предельный пробег для замены масла составляет 30 000 км.

Однако в автомобилях, например, с дизельными двигателями, даже если производитель указывает 30 000 км, рекомендуется делать это чаще и сократить интервал вдвое. Таким образом можно легко продлить срок службы двигателя, особенно если автомобиль интенсивно эксплуатируется.

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Важно учитывать время, несмотря на пробег

Помимо пробега, производители также учитывают срок службы автомобиля. Даже если автомобиль не ездит на большие расстояния, масло со временем теряет свои смазывающие и защитные свойства. Поэтому рекомендуется менять масло не реже одного раза в год, даже если пробег невелик. Так, если вы не проезжаете, например, 15 000 км за год, а менять масло нужно каждый год, визит в сервисный центр для замены масла все равно будет необходим - независимо от пройденного расстояния.

Другие факторы, влияющие на частоту замены масла

Помимо пробега и срока службы, на частоту замены масла могут влиять и другие факторы, например, режим вождения. Городская езда с частыми остановками и пусками приводит к более быстрому износу масла, чем езда по трассе, а также к тому, что масло не успевает прогреться до рабочей температуры. Это означает, что вода не успевает испариться из него, в результате чего масло теряет свои смазывающие свойства.

Кроме того, в экстремальных климатических условиях, таких как высокие температуры или мороз, масло быстрее теряет свои свойства. Синтетические масла имеют более длительный срок службы, чем минеральные, что также следует учитывать при планировании замены масла.

Как проверить уровень масла в двигателе?

Проверка состояния масла в двигателе - это простая задача, которую каждый водитель может выполнить самостоятельно.

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и заглушите двигатель. Подождите некоторое время, чтобы масло успело стечь обратно в масляный картер. Откройте капот. Найдите масляный щуп. Обычно он расположен рядом с двигателем и легко определяется по желтой или оранжевой ручке. Вытащите щуп и протрите его чистой тканью или бумажным полотенцем. Вставьте щуп обратно до упора. Снова вытащите щуп и проверьте уровень масла.

Уровень масла должен находиться между нижней и верхней метками на щупе. Масло должно быть чистым и иметь правильную вязкость. Если масло темное или густое, это может указывать на необходимость его замены.

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