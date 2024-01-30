"Теперь восстания машин я боюсь еще больше" — Видео с нападающим "тираннозавром" поразило миллионы людей в Сети
Компания Creature Technology Co, в которой создают реалистичную аниматронику, опубликовала в своих соцсетях видео "нападения тираннозавра", чем удивило миллионы людей со всего мира.
“Немногие люди будут столь же спокойны, как наш менеджер по производству, столкнувшись с нападающим тираннозавром”, — написано под видео.
Ролик набрал более 19 млн. просмотров, 1 млн лайков и тысячи комментариев. Многих пользователей шокировало, насколько этот динозавр похож на настоящего зверя. Некоторые отметили, что “теперь еще больше боятся восстания машин”, другие заявили, что сильно испугались бы, увидев такую разработку вживую.
[link href=“https://www.tiktok.com/@creature_technology?refer=embed” title=“@creature_technology” target=“_blank” rel=“noopener”] @creature_technology [/link] Not many people would be as a calm as our Production Manager when faced with a charging Tyrannosaur. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/trex?refer=embed” title=“trex” target=“_blank” rel=“noopener”] #trex [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/jurassicpark?refer=embed” title=“jurassicpark” target=“_blank” rel=“noopener”] #jurassicpark [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/jurassicworld?refer=embed” title=“jurassicworld” target=“_blank” rel=“noopener”] #jurassicworld [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/dinosaur?refer=embed” title=“dinosaur” target=“_blank” rel=“noopener”] #dinosaur [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7325655773160196865?refer=embed” title=”♬ original sound - Creature Technology Co.” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Creature Technology Co. [/link]