В Могилёве предложили парковать велосипеды на «колесе обозрения»

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Опубликовано: 26.04.2024 11:06 , Обновлено: 26.04.2024

Необычный способ решения проблемы нехватки велопарковок представило белорусское предприятие "Могилевлифтмаш". Там предложили владельцам велосипедов хранить свои двухколёсные транспортные средства не горизонтально, а вертикально. При этом конструкция сооружённой на предприятии велопарковки по внешнему виду весьма напоминает классическое колесо обозрения, где вместо кабинок разместили собственно места для велосипедов.

По данным телеканала “Беларусь 4 Могилев”, первыми опробовать в деле такую велопарковку смогут жители Могилёва уже в эту субботу, 27 апреля. Электрическую конструкцию планируют установить возле торгового центра “Атриум”, после того, как в городе будет официально дан старт велосезону - на этот день там намечен масштабный городской велопробег.

Как рассказал начальник конструкторского отдела “Могилевлифтмаша” Максим Коваленко, высота “велоколеса” достигает четырёх метров, а всего разместить на такой парковке можно маскимум шесть велосипедов. Закреплять транспортное средство на вертикальной парковке предстоит с помощью специально предусмотренных там ремней, установив велосипед на специальной устойчивой платформе. Крутить “колесо” велопарковки можно будет с помощью специального переключателя вручную. При этом для безопасности на конструкции предусмотрены специальные датчики безопасности, которые будут срабатывать на движение.

Отметим, что идея вертикальных парковок отнюдь не нова. Так, ранее Telegraf.news рассказывал об опыте белорусского Жодино. Там на территории завода БелАЗ установили 15-метровую роторную парковку, правда, не для велосипедов, а для автомобилей сотрудников предприятия.

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