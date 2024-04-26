В Минске пообещали выделить 1670 квартир для очередников под льготные кредиты в 2024 году

Опубликовано: 26.04.2024 10:28 , Обновлено: 26.04.2024

Министерство архитектуры и строительства Беларуси приняло постановление, где определили, какие жилые дома в Минске будут строить с использованием льготных кредитов. Всего, согласно документу, это 1670 квартир в столице для очередников.

Так, в перечень жилых домов, строить которые будут с использованием льготных кредитов, попали:

застройка микрорайона Северный (62 квартиры, срок ввода в эксплуатацию - 2024 год),

комплексная застройка жилого квартала № 5 в микрорайоне «Сокол”, жилой дом № 9 (71 квартира, также в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию),

многоэтажный жилой дом на пересечении улиц Героев 120-й Дивизии – Основателей (63 квартиры, срок ввода в эксплуатацию - 2024 год),

группа многоквартирных жилых домов в границах ул. Клецкая, ул. Копыльская, ул. Уборевича, 3-я очередь (118 квартир, по плану, в эксплуатацию введут в 2025 году),

многоквартирный жилой дом по улице Малинина в границах микрорайона Серебрянка-1 (40 квартир, срок ввода в эксплуатацию - 2025 год),

группа многоквартирных жилых домов в районе пересечения улиц Купревича, Программистов, 1-я очередь строительства (152 квартиры, в эксплуатацию запланировали ввести в 2025 году),

и не только.

[info_b]С полным перечнем можно ознакомиться в постановлении Минстройархитектуры на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал новое постановление, которое, как рассказали в Правительстве, упростит и ускорит строительство жилых домов и коммерческих объектов. Как отметили в Совмине, документом «снимаются дублирующие процедуры и согласования».

В Правительстве Беларуси заявили, что упростили строительство жилья и коммерческих объектов. Как?