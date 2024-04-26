Белорусским предприятиям разрешили вносить таможенные платежи в рассрочку

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Опубликовано: 26.04.2024 10:31 , Обновлено: 26.04.2024

В Беларуси изменили закон "О таможенном регулировании в Республике Беларусь". Помимо полного перехода к электронному документообороту и ускорения принятия решения таможенными органами в новом законе № 366-З, который официально опубликовали в пятницу, 26 апреля, также предусмотрена возможность вносить некоторые обязательные таможенные платежи в рассрочку.

Законодательный акт, по данным пресс-службы Национального правового интернет-портала, где выложили документ, направлен на “обеспечение стабильного функционирования национальной экономики в условиях санкций”, а также на “снижение административной нагрузки” на тех. кто задействован во внешнеэкономической деятельности. Кроме того, ряд положений закона, по данным портала призван “гармонизировать” налоговое и таможенное законодательство Беларуси и России.

Так, по данным портала, физическим лицам, декларирующим товары на таможне, предоставили возможности бесплатно воспользоваться общегосударственной автоматизированной информационной системой для подачи электронных документов и сведений таможенным органам. Это касается в том числе портала госуслуг на таможне.

Кроме того, авторы законодательного акта разрешили субъектам хозяйствования платить на таможне в рассрочку или оформлять отсрочку платежей. Это коснётся следующих обязательных выплат:

вывозных таможенных пошлин,

ввозного налога на добавленную стоимость (НДС) на ряд технологических товаров (прежде всего речь о промежуточных товарах),

возврата авансовых платежей.

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Например, на отсрочку оплаты НДС смогут рассчитывать машиностроительные предприятия, которые импортируют двигательные и прочие энергетические установки или оборудование. В пресс-службе портала подчеркнули, что данную льготу ввели “для улучшения экономического положения субъектов хозяйствования”.

Новый закон дополнительно расширяет полномочия белорусского правительства в части регулирования порядка применения и ставок таможенных пошлин, сборов и иных аналогичных платежей, льгот по ним, начисления пеней.

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