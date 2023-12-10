Многие белорусы неправильно вешают гирлянду на ёлку. Этот способ облегчит процесс украшения

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Опубликовано: 10.12.2023 14:59 , Обновлено: 10.12.2023

Одной из самых приятных обязательных задач предновогоднего периода является украшение ёлки. Однако, в этом приятном занятии для многих кроется немало раздражающих моментов. Один из них связан с развешиванием световой гирлянды. Обмотать вокруг ёлки провод со светящимися огоньками так, чтобы они не запутались в мишуре, не закрывали собой игрушки и горели красиво, как в любимых рождественских фильмах, не многим удаётся с первого раза. Оказывается, многие просто делают это "неправильно" и существует простой способ украсить ёлку "огоньками" без лишних мучений.

Маленькими хитростями по украшению новогоднего дерева в TikTok поделилась со своими подписчиками блогер-миллионник Шеннон Доэрти. Мать четверых детей регулярно делится в интернете домашними лайфхаками, которые значительно облегчают повседневную жизнь. Готовя свой дом к Рождеству и Новому году, она поделилась некоторыми советами по украшению рождественской ёлки. Особое внимание она уделила ёлочным огням, заявив, что её метод обеспечит “равномерное и эффективное распределение света” на ёлке и силуэт дерева будет выглядеть намного лучше.

Большинство из нас вешают гирлянду, обматывая её вокруг ёлки, причём, как правило, “огоньки” - это последний штрих новогоднего дерева и их вешают уже после того, как дерево уже украсили игрушками и мишурой. Нередко с первого раза правильно разместить гирлянду не удаётся - кто-то не рассчитывает её длину, кому-то не нравится, как смотрятся “огоньки” после того, как гирлянду включили в сеть. Лайфхаки Шеннон Доэрти избавят вас от всех этих досадных промахов.

А как правильно?

По словам Доэрти, чтобы не переделывать одну и ту же работу дважды, нужно соблюсти всего три простых правила:

Начинать украшение ёлки именно с световой гирлянды - так провода спрячутся за игрушками и мишурой и не будут перекрывать их. Вешать гирлянду на ёлку в зажжённом состоянии - так вы точно будете видеть “световой рисунок” гирлянды и сможете сразу же скорректировать его там, где захочется, без лишних усилий. Вместо того, чтобы обматывать гирлянду вокруг ёлки, пустить её сверху вниз.

Этот последний пункт, пожалуй, ключевой и позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, вам не придется несколько раз обходить дерево с постоянно наровящим запутаться мотком провода. Во-вторых, тако распределение гирлянды позволяет красиво распределить свет по всем лапкам ёлки. В-третьих, так самой гирлянды потребуется меньше, особенно, если ваша ёлка стоит в углу комнаты: заднюю часть дерева можно “не одевать” в гирлянду - и об этом никто даже не догадается.

[link href=“https://www.tiktok.com/@athomewithshannon?refer=embed” title=“@athomewithshannon” target=“_blank” rel=“noopener”] @athomewithshannon [/link] 5 GENIUS HACKS FOR SETTING UP YOUR CHRISTMAS TREE THIS YEAR!! SAVE THIS! these are some of my favorite tips that we always use!??? Here are the tips 1)Protect floors with a waterproof mat or plastic tablecloth under the tree, also put felt protectors on the stand 2) Want to make your tree last longer? It needs a Gallon of water in tree every day – add sugar and pennies to the water to keep germs away 3) Use artificial garlands around the tree to make the tree look fuller 4) Plug lights In BEFORE you put them on the tree so you know where they are going and how they look 5) Hang lights up and down the tree instead of around the tree – easier to take down, easier to replace a bulb if you loose one, also uses less lights! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/christmastree?refer=embed” title=“christmastree” target=“_blank” rel=“noopener”] #christmastree [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/christmashacks?refer=embed” title=“christmashacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #christmashacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/hacks?refer=embed” title=“hacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #hacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehacks?refer=embed” title=“lifehacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tipsandtricks?refer=embed” title=“tipsandtricks” target=“_blank” rel=“noopener”] #tipsandtricks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/momhack?refer=embed” title=“momhack” target=“_blank” rel=“noopener”] #momhack [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/momsoftiktok?refer=embed” title=“momsoftiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #momsoftiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/learnontiktok?refer=embed” title=“learnontiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #learnontiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifeontiktok?refer=embed” title=“lifeontiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifeontiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7303713203295406891?refer=embed” title=”♬ original sound - Shannon Doherty MOM Hacks” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Shannon Doherty MOM Hacks [/link]

Судя по комментариям под видео, советы блогерши, у которой в TikTok более 2,1 млн подписчиков, оказались весьма полезны.

“Это гениально!” - написала одна из пользовательниц соцсети.

“Ах, если бы я посмотрела это видео прежде, чем потратила несколько часов на то, что обернуть свою ёлку в огоньки”, - посетовала другая.

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