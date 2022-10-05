Лукашенко обязал агроэкоусадьбы получать разрешения и запретил создавать более 10 жилых комнат

Опубликовано: 05.10.2022 13:22 , Обновлено: 05.10.2022

Александр Лукашенко 5 октября подписал указ «О развитии агроэкотуризма». В нем он запретил размещать усадьбы в определенных местах, указал лимит числа жилых комнат в них, а также ввел ограничения по проведению банкетов, презентаций и т.д. Рассказываем об основных изменениях.

Как заявили в пресс-службе Лукашенко, указ «направлен на совершенствование регулирования деятельности в сфере агроэкотуризма, повышение качества оказываемых услуг, исключение возможности вести гостиничный или ресторанный бизнес под видом агроэкоусадеб, защиту прав проживающих по соседству с ними граждан».

Разрешение на агроэкотуризм

Согласно документу, теперь белорусы должны получать разрешения на ведение деятельности в сфере агроэкотуризма в райисполкомах. Владельцы существующих усадьб должны сделать это до 1 июля 2023 года.

Не более 10 жилых комнат

Также теперь в агроусадьбах не должно быть более 10 жилых комнат для туристов.

Кроме того, в комплексе обязаны оказывать не менее двух видов услуг.

«Перечень услуг дополнен проведением мастер-классов, направленных на ознакомление посетителей с ремеслами и национальными традициями региона», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Размещение агроэкоусадьб

В указе прописано, что облисполкомы имеют права определять населенные пункты, где нельзя будет размещать агроэкоусадьбы.

Также документов ввели ограничения по проведению презентаций, юбилеев, банкетов, иных мероприятий в непосредственной близости от соседних жилых домов.

«Установлена ответственность владельцев агроэкоусадеб за нарушение (в том числе со стороны посетителей) общественного порядка или спокойствия граждан, несоблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранных, противопожарных требований», — пояснили в пресс-службе.

[info_b]Подробнее указ можно почитать по ссылке.[/info_b]

Напомним, что в феврале 2021 года был принят указ по вопросам регулирования агроэкотуризма. Льготный режим продлили еще на пять лет. Среди новшеств — владельцы бизнеса могут оказывать услуги на территории двух не совмещенных агроусадеб, максимум жилых комнат в агроусадьбах — не более 10.

Кроме того, власти обсуждали поднять налог на агроусадьбы.

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