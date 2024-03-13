На Браславщине перерегистрировали только 5 из 300 агроусадеб. В чем причина?

Опубликовано: 13.03.2024 09:54 , Обновлено: 13.03.2024

В Браславском районе отказали в перерегистрации большинству агроусадеб. О том, что послужило этому причиной, рассказали в Витебском облисполкоме.

По данным управления спорта и туризма, это произошло из-за выявленных нарушений в работе.

Одной из главных причин отказа назвали “сдачу жилья внаем”, которую владельцы агроусадеб сделали основной деятельностью своих заведений. Также у многих обнаружили “отклонения от принятых санитарно-гигиенических норм”.

«В Витебской области было очень много агроэкоусадеб. Основная масса приходилась на Браславский район – там было 300 агроэкоусадеб, а при перерегистрации осталось только 5. Дальше мы их не контролируем», – сообщила главный специалист сектора туризма и физкультурно-оздоровительной работы управления спорта и туризма Витебского облисполкома Ольга Федорова.

Владельцы агроусадеб должны были пройти перерегистрацию до 1 июля 2023 года. Их заявки рассматривала комиссия из представителей различных служб и местных органов исполнительной власти.

После перерегистрации в Витебской области осталось 162 агроэкоусадьбы. Наибольшее их количество сосредоточено в Глубокском районе (32 агроусадьбы). В Дубровенском и Толочинском районах агроусадьбы не значатся.

Ранее Телеграф писал о новых требованиях к агроусадьбам, которые выдвинуты в указе «О развитии агроэкотуризма».

Лукашенко обязал агроэкоусадьбы получать разрешения и запретил создавать более 10 жилых комнат