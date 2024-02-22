МНС предложило запретить белорусам некоторые переводы за границу

Опубликовано: 22.02.2024 12:08 , Обновлено: 22.02.2024

Министерство по налогам и сборам Беларуси предложило запретить белорусам осуществлять некоторые банковские переводы за границу. Такое предложение содержится в проекте указа, вынесенного на общественное обсуждение и выложенного 21 февраля на Национальном правовом интернет-портале. Обсуждения планируется завершить 1 марта.

Сам проект указа предполагает изменение действующего Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса. В частности, документ предложили дополнить запретом для белорусских банков и небанковским кредитно-финансовым организациям проводить операции по банковским картам, предусматривающие перевод средств иностранным организаторам азартных игр.

“Физические лица не вправе заключать основанное на риске соглашение о выигрыше, если такое соглашение о выигрыше связано с перечислением денежных средств в иностранные банки в пользу нерезидентов, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса в соответствии с законодательством иностранных государств”, - такое положение содержится в предложенном МНС проекте указа.

В обосновании законопроекта ведомство пояснило, что сейчас организаторы азартных игр в Беларуси столкнулись с проблемой оттока игроков. В МНС посчитали, что связано уменьшение числа игроков с тем, что у тех есть возможность перечислять средства со своих счетов, открытых в Беларуси, в адрес зарубежных компаний, “неподконтрольных законодательству нашей страны”. Перекрыть этот канал новым указом и предложили белорусские налоговики.

Кроме того, Министерство по налогам и сборам, которое выступает инициатором общественного обсуждения, предложило “оптимизировать” перечень азартных игр, которые разрешены в Беларуси, “с учетом практики их организации или проведения белорусскими организаторами азартных игр”, а также внести следующие изменения для этой сферы бизнеса:

исключить необходимость согласования МНС правил организации и проведения азартных игр;

усовершенствовать процедуры идентификации, верификации и аутентификации посетителей игорных заведений и виртуальных игорных заведений;

изменить требования по сбору, хранению, регистрации внешнего IP-адреса устройства, с которого человек заходит в виртуальные игорные заведения;

усовершенствовать порядок обработки персональных данных клиентов виртуальных игорных заведений.

Ранее Телеграф сообщил, что за переводами с одной банковской карты на другую, к которым часто прибегают белорусы, вполне могут заинтересоваться налоговые инспекторы. В Беларуси их могут расценить как скрытые доходы и инициировать камеральную проверку.

За какими следят? В налоговой рассказали, когда переводы белорусов с карты на карту – это скрытые доходы