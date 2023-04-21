Лукашенко приказал наказывать чиновников за проблемы в ЖКХ. Что в новом указе?

Опубликовано: 21.04.2023 11:14 , Обновлено: 21.04.2023

В Беларуси в ближайшее время планируют ужесточить ответственность должностных лиц за некачественное оказание жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) гражданам. Соответствующий указ 20 апреля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщили в Администрации президента, Указ № 118 ужесточит ответственность должностных лиц за “несвоевременное и ненадлежащее выполнение заявок и претензий граждан на качество ЖКУ”.

Согласно тексту указа, к ответственности должны привлекать должностных лиц, “виновных в несоблюдении сроков и ненадлежащем качестве выполнения поступающих заявок и устранения претензий” граждан по услугам ЖКХ.

Документ также предусматривает организацию более активного “информационного взаимодействия с населением” в сфере ЖКХ и освещению в средствах массовой информации вопросов, связанных с проблемами в этой сфере.

Кроме того, новым указом Лукашенко предоставил местным исполнительным и распорядительным органам право назначать исполнителей для оказания ЖКУ и работ по благоустройству территорий без проведения процедур закупок. Единственный нюанс - в этом случае выбирать можно только из списка государственных организаций.

Также в документе были установлены нормы по замене и реконструкции инженерных сетей при комплексном благоустройстве дворов в жилых домах, а организациям ЖКХ запретили передавать объекты “без финансирования затрат на приведение их в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов”.

Новый указ вступит в силу через три месяца, а Совету министров и исполкомам поручено за это время привести другие нормативные акты в соответствие с новыми положениями.