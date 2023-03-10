Какую температуру нужно сбивать? Многие белорусы делают это неправильно

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Опубликовано: 10.03.2023 12:54 , Обновлено: 10.03.2023

Даже люди с сильным иммунитетом в сезон простуд могут в один «прекрасный» момент слечь с высокой температурой. Однако не всегда с повышенной температурой нужно бороться. Узнали у специалистов, в каких случаях следует бежать в аптеку или срочно вызывать врача, а в каких лучшая тактика – ничего не делать.

Почему поднимается температура?

Самой распространенной причиной повышения температуры тела является попадание в организм возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Проникая в тело человека через верхние дыхательные пути, слизистые оболочки глаз и кишечника, они попадают в кровь и приводят к интоксикации организма, вызывая плохое самочувствие.

Как только вирус попадает в кровь, запускается иммунная система организма: выделяются антитела (иммуноглобулины), которые должны нейтрализовать патогенные микроорганизмы. Температура тела повышается в тот момент, когда в организме начинают вырабатываться цитокины, которые регулируют слаженную работу иммунитета, нервной и эндокринной систем. Именно цитокины через центр терморегуляции в гипоталамусе посылают сигнал к повышению температуры тела.

Как поясняют специалисты, главное, чтобы цитокины не вырабатывались в избыточном количестве, иначе это будет губительным не только для патогена, но и для самого организма человека.

Когда сбивать температуру?

Врачи подчеркивают, что при обычном течении ОРВИ температура повышается в норме до 38 градусов и может держатся на этом уровне в течение двух-трех дней. На этом начальном периоде заболевания сбивать температуру не рекомендуется вовсе. Врачи советуют перетерпеть это дискомфортное состояние недомогания, чтобы скорее выздороветь.

Только тогда, когда температура повышается до 38,5 градусов у взрослых и свыше 38 градусов у детей, следует принимать меры по ее снижению. В противном случае, отмечают врачи, лихорадка может привести к таким серьезным последствиям, как судороги или обморок.

Чем снижать высокую температуру?

Снизить температуру до нормы, как взрослым, так и детям, помогут жаропонижающие лекарственные средства. При этом специалисты подчеркивают, что жаропонижающие препараты сами по себе с вирусом не борются и причину заболевания не устраняют, а лишь подавляют активность центра терморегуляции.

Большинство жаропонижающих средств в своей основе имеют три действующих вещества:

Ацетилсалициловая кислота, которая помимо снижения температуры еще и разжижает кровь. Парацетамол, который также обезболивает и уменьшает воспаление. Ибупрофен, действующий как парацетамол и обладающий противовоспалительными и обезболивающими свойствами.

Помимо лекарств врачи также советуют при повышении температуры делать холодные компрессы (водные, не спиртовые), пить побольше жидкости, чтобы не допустить обезвоживания (не менее 2,5 литров воды вместо положенных для здорового человека полутора литров) и обтирания водой комнатной температуры с помощью мягкой ткани или губки.

Когда обращаться к врачу?

Медики рекомендуют обращаться к врачу в том случае, если жаропонижающие препараты не помогли, а температура не спадает и продолжает расти на протяжении нескольких дней. Также следует обращаться за помощью тогда, когда появляются новые симптомы, такие как кашель или боль в ушах, свидетельствующие о развитии осложнений.

Если же температуре поднимается выше 39 градусов и не сбивается, появляются судороги или рвота, особенно, если речь идет о ребенке, следует срочно вызывать скорую помощь.

А вот какие рекомендации по борьбе с высокой температурой у малышей дает известный педиатр Евгений Комаровский:

https://youtu.be/FzGnrd3kNnA