Как белорусам пережить экстремальную жару без теплового удара? Вот как нужно готовиться перед выходом на улицу

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Опубликовано: 09.07.2024 11:15 , Обновлено: 17.07.2024

В Беларусь на этой неделе пришла очередная волна экстремальной жары. В отдельных регионах к концу недели ожидаются аномальные значения температурных максимумов - до +38°C, да и в целом лето 2024 года, по прогнозам специалистов, обещает быть аномально жарким. Рассказываем, как пережить жару без вреда для здоровья и как готовиться перед выходом на улицу.

Ежегодно в мире от экстремальной жары погибает большое количество людей. По данным ВОЗ, в 2003 году в Европе из-за сильного зноя в июне и августе умерло около 70 000 человек, а в соседней России в 2010 году аномальная жара, которая продолжалась 44 дня, унесла жизни 56 000 человек.

Что такое экстремальная жара?

Экстремальная (аномальная) жара — это период, когда температура воздуха значительно превышает климатическую норму для данного региона.

Аномальная жара может быть вызвана различными факторами, включая естественные климатические условия и антропогенные факторы.

Естественные причины:

Изменение солнечной активности. Солнечная активность влияет на количество тепла, которое Земля получает от Солнца. Увеличение солнечной активности может привести к повышению температуры на Земле.

Изменения в атмосферной циркуляции. Изменения в глобальных ветрах и океанических течениях могут привести к изменениям в распределении тепла на планете.

Явление Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Эти явления связаны с изменениями температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, что может привести к изменению климата в различных регионах мира.

Антропогенные факторы:

Выбросы парниковых газов. Увеличение концентрации углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере приводит к удержанию тепла в нижних слоях атмосферы, что может привести к повышению температур.

Загрязнение воздуха. Загрязнение атмосферы от промышленных предприятий, транспорта и других источников может способствовать увеличению температуры.

Деградация земель. Уничтожение лесов и другой растительности ведёт к уменьшению способности земли поглощать и отражать солнечное излучение, что также может способствовать повышению температур.

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Влияние экстремальной жары на здоровье

Экстремальная жара может оказывать значительное влияние на здоровье человека. Вот основные негативные последствия её влияния на человека:

Обезвоживание. При высокой температуре организм теряет много жидкости через потоотделение. Это может привести к обезвоживанию, которое может вызвать слабость, головокружение, головную боль и даже потерю сознания.

Тепловой удар. Это серьёзное состояние, которое возникает, когда тело не может регулировать свою температуру. Симптомы включают высокую температуру тела, спутанность сознания, судороги и даже кому.

Ухудшение работы сердечно-сосудистой системы. Высокая температура может увеличить нагрузку на сердце, особенно у людей с уже существующими заболеваниями сердца. Это может привести к учащённому сердцебиению, повышению артериального давления и даже сердечному приступу.

Проблемы с дыханием. Высокая температура может ухудшить симптомы астмы и других респираторных заболеваний.

Проблемы с кожей. Экстремальная жара может вызвать солнечные ожоги, тепловые волдыри и другие проблемы с кожей.

Проблемы со сном. Высокая температура может затруднить засыпание и значительно снизить качество сна.

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Есть ряд факторов, которые могут увеличить риск развития заболеваний, вызванных экстремальной жарой:

избыточный вес;

сердечно-сосудистые заболевания;

плохое кровообращение;

высокий уровень влажности;

сильное обезвоживание;

употребление рецептурных препаратов;

высокая температура;

употребление алкоголя.

Кто подвержен повышенному риску в сильную жару

Наибольшему риску подвергаются пожилые люди, дети, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями. Тем не менее от экстремальной жары могут пострадать даже молодые и здоровые люди, особенно если они испытывают напряжённую физическую нагрузку.

При температуре воздуха выше 35°C у человека значительно возрастает нагрузка на сердце и повышается давление. Организм, пытаясь охладиться, активизирует функцию потоотделения, что приводит в результате к существенной потере жидкости. Кровь из-за обезвоживания становится густой, увеличивается нагрузка на сердце, повышается риск образования тромбов. Особенно опасно это для пожилых людей и тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания или высокое давление.

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Как защитить себя и близких в жару

Выполнение этих несложных рекомендаций поможет легче перенести жару и минимизировать риск для здоровья.

Пейте больше жидкости

Чтобы избежать обезвоживания и предотвратить тепловой удар, необходимо пить достаточное количество воды. Среднестатистическому человеку нужно выпивать около 1,5-2 л воды в день, но потребности в воде у всех могут отличаться.

В жару лучше всего пить обычную или минеральную воду. Следует избегать сладких и кофеиносодержащих напитков — они не освежают, а лишь усиливают жажду и приводят к обезвоживанию.

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[info_b]Чтобы понять, достаточное ли количество воды вы выпиваете, посмотрите на цвет мочи. Темно-жёлтый цвет — признак того, что вы пьёте недостаточно воды.[/info_b]

Если жару вы сильно потеете, это может привести к обезвоживанию и нарушению солевого баланса. Пейте минеральную воду и специальные спортивные напитки, чтобы восполнить минералы и соли, которые выводятся из организма вместе с потом.

Следите за тем, чтобы ваши близкие также выпивали достаточное количество воды в жару.

Особое внимание — питанию в жару

Большую роль в поддержании хорошего самочувствия в жару играет правильное питание. В это период следует отдавать предпочтение лёгким блюдам из нежирного мяса, рыбы и морепродуктов. В рационе обязательно должны быть овощи, зелень, фрукты и ягоды, которые содержат большое количество жидкости.

Спасение — в прохладе

В экстремальную жару старайтесь как можно дольше находиться в прохладном месте. Если нет кондиционера, охладиться поможет прохладный душ или ванна. Но нужно помнить, что очень холодный душ в сильную жару может спровоцировать спазм сосудов.

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В самое жаркое время дня окна необходимо закрывать плотными шторами, чтобы защитить комнаты от попадания солнечных лучей.

Готовьтесь к выходу из дома в жару

Если в жару приходится выходить на улицу, одевайте лёгкую, свободную одежду светлого цвета из натуральных тканей.

Ограничьте свою активность в жару. Если вам необходимо работать на открытом воздухе, делайте это рано утром или вечером, после заката. Если предстоит куда-то отправиться по делам, заранее постройте маршрут таким образом, чтобы он проходил по тем местам, где можно идти в тени.

Носите с собой бутылку воды и регулярно пейте, даже если вы не чувствуете жажды.

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Итак, чтобы минимизировать негативное воздействие экстремальной жары на здоровье, рекомендуется пить достаточное количество воды, избегать прямого воздействия солнца, носить лёгкую одежду светлых тонов, использовать вентиляторы и кондиционеры, а также следить за своим здоровьем и обращаться за медицинской помощью при необходимости.

Как помочь пострадавшему от теплового удара

Тепловой удар — это состояние, которое возникает при воздействии на организм высокой температуры окружающей среды.

Организм человека способен поддерживать постоянную температуру тела в пределах 36–37°C за счёт механизма терморегуляции. Но при повышении температуры окружающей среды до 30°C и выше отдача тепла организмом уменьшается, а температура тела повышается. Это и приводит к тепловому удару.

Симптомы теплового удара: повышение температуры тела, слабость, сонливость, головная боль, головокружение, шум в ушах, жажда, тошнота, рвота, учащение пульса и дыхания, расширение зрачков, сухость кожи, обильное потоотделение, иногда носовое кровотечение, потеря сознания, судороги и кома. Также возможны изменения психического состояния пострадавшего: спутанность сознания, невнятная речь, возбуждение, раздражительность.

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[info_b]Важно: тепловой удар требует неотложной медицинской помощи, так как он может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.[/info_b]

Первая помощь при тепловом ударе: переместить пострадавшего в прохладное место, положить на голову холодный компресс, освободить от тесной одежды, обеспечить доступ свежего воздуха. Пострадавшему, если он находится в сознании, можно дать выпить прохладной воды, но небольшими порциями. Если дать выпить сразу много воды, это может привести к тошноте и рвоте.

При нарушении дыхания и кровообращения необходимо провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики предупредили белорусов о приближении аномальной жары. Воздух на этой неделе в отдельных регионах может прогреться до +38°C.

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