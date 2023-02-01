«Росавиация» назвала условие, когда можно «спокойно летать» на самолетах в РФ

Опубликовано: 01.02.2023 12:53 , Обновлено: 01.02.2023

Глава «Росавиации» Александр Нерадько рассказал, при каком условии, по его мнению, можно «спокойно летать» на западных самолетах, которые остались у России.

По его словам, на Boeing и Airbus, которые эксплуатируют российские авиакомпании, можно «спокойно летать» до 2030 года, однако при условии «поддержания их летной годности».

«Но с налаживанием серийного производства самолетов Superjet New, МС-21, других самолетов отечественного производства, конечно, будет постепенное вытеснение западных самолетов», — заявил он в интервью РБК.

И пообещал «переходить на свою отечественную технику», а также «заново создавать свой воздушный флот».

Нерадько выразил уверенность, что после запрета на поставку запчастей и техобслуживания западной авиатехники в Россию «опаснее летать не стало».

Напомним, после того, как РФ ввела войска в Украину, Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов и запретили поставки запчастей для них, а также ввел другие санкции против авиаотрасли.

После этого российские производители сократили производство российских же самолетов Superjet-100.