Нацбанк Беларуси повысил расчетные величины стандартного риска. На сколько увеличатся ставки по кредитам?
Национальный банк Беларуси 26 апреля утвердил значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) на май 2024 года. От этой величины зависят процентные ставки по банковским кредитам.
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, значения РСВР в мае составят:
- по кредитам для юридических лиц (за исключением льготных) – 11,98% годовых (ранее - 11,61%, прирост - 0,37%),
- по кредитам для физических лиц (тоже за исключением льготных) – 17,22% годовых (ранее - 16,63%, прирост - 0,59%).
Изменение значений расчетных величин стандартного риска влияет на рост или уменьшение процентов за пользование кредитными средствами для бизнеса и обычных белорусов в большинстве частных банков страны.
РВСР определяет верхние границы для ставок по кредитам. Банк может установить более высокие проценты, но для этого в его адрес выдвигаются дополнительные требования по капиталу и по формированию резервов.
Кстати, Нацбанк повысил значения РВСР впервые за три месяца, последний раз регулятор делал это в феврале 2024 года. Тогда значение РВСР по кредитам для юрлиц увеличили на 0,35%, а для физлиц - на 0,19%.
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