Нацбанк Беларуси повысил расчетные величины стандартного риска. На сколько увеличатся ставки по кредитам?

Опубликовано: 26.04.2024 19:07 , Обновлено: 26.04.2024

Национальный банк Беларуси 26 апреля утвердил значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) на май 2024 года. От этой величины зависят процентные ставки по банковским кредитам.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, значения РСВР в мае составят:

по кредитам для юридических лиц (за исключением льготных) – 11,98% годовых (ранее - 11,61%, прирост - 0,37%),

годовых (ранее - 11,61%, прирост - 0,37%), по кредитам для физических лиц (тоже за исключением льготных) – 17,22% годовых (ранее - 16,63%, прирост - 0,59%).

Изменение значений расчетных величин стандартного риска влияет на рост или уменьшение процентов за пользование кредитными средствами для бизнеса и обычных белорусов в большинстве частных банков страны.

РВСР определяет верхние границы для ставок по кредитам. Банк может установить более высокие проценты, но для этого в его адрес выдвигаются дополнительные требования по капиталу и по формированию резервов.

Кстати, Нацбанк повысил значения РВСР впервые за три месяца, последний раз регулятор делал это в феврале 2024 года. Тогда значение РВСР по кредитам для юрлиц увеличили на 0,35%, а для физлиц - на 0,19%.

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