"Сердце болит на такое смотреть" — Под Брестом скосили огромное поле тюльпанов

🎥 Видео

Опубликовано: 22.04.2024 12:21 , Обновлено: 22.04.2024

В TikTok появилось видео с покосом прославившегося на всю Беларусь поля из тюльпанов на Брестчине. Менее чем за сутки ролик собрал почти 100 тысяч просмотров и около сотни полных удивления комментариев.

Уже несколько лет соцсети белорусов покоряют видео с плантации тюльпанов фермерского хозяйства “Находка Полесья”, которое находится в деревне Тышковичи Ивановского района. Поле из тысяч тюльпанов, которое прозвали “белорусской Голландией”, этой весной приковывало к себе взгляды множества белорусов. И вот, когда тюльпаны ещё не отцвели, их скосил трактор. Пользователи соцсетей возмутились кощунством такого деяния. Зачем же так делать?

“Сердце болит на такое смотреть, жалко цветы”, — высказалась одна из пользовательниц.

“Ой, как жалко такую красоту под трактор!”, — возмутился ещё один комментатор.

“Ой, а зачем так с цветами?”, — задался вопросом ещё кто-то.

Девушка, снявшая видеоролик, постаралась объяснить произошедшее каждому обеспокоенному комментатору.

“Как жаль, когда скашивают такую красоту! Но это необходимо для формирования луковиц”, — написала она в сопровождении к видео.

Как ни странно, но покос цветущих тюльпанов - необходимая процедура для роста и созревания луковиц цветов, которые впоследствии будут использовать как посадочный материал. Эта практика повсеместно используется и в Голландии. Когда активный период цветения тюльпана подходит к концу, его скашивают косилкой, чтобы луковицы не тратила силы и ресурсы на подпитку увядающего бутона. К слову, эксперты отмечают, что головку тюльпана лучше обламывать рукой, а не секатором.

Ранее Telegraf.news писал о том, что пользователь TikTok показал невообразимое — огромные плантации цветущих тюльпанов. Притом ни где-то там, а у нас в Беларуси, на Брестчине. Правда, поверили в это далеко не все.

«Белорусская Голландия» — В TikTok показали поле из тюльпанов на Брестчине. Пользователи не поверили