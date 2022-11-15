Россия не смогла собрать в 2022 году половину от запланированных самолетов Superjet-100 из-за санкций

Опубликовано: 15.11.2022 14:04 , Обновлено: 15.11.2022

Российские производители сократили производство российских же самолётов Superjet-100. Все из-за санкций Запада, введенных после вторжения РФ в Украину.

После введения в феврале масштабных ограничений поставки комплектующих к лайнерам Superjet-100 полностью прекратились, что повлекло значительные проблемы с производством самолетов.

В начале 2022 глава Минпромторга РФ заявлял о планах поставки к концу года авиакомпаниям 19 самолетов. Однако сейчас данная цифра снизилась вдвое.

“Ограничивает возможности производства дефицит двигателей Sam146, которые российская авиастроительная корпорация «Иркут» производила совместно с французскими партнерами Safran. Кроме того, из-за санкций авиакомпании не смогут обеспечить ремонт и поддержание технической годности двигателей Superjet-100”, - [link href=“https://t.me/sanctionstimes/1484” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание The Sanctions Time.

Ещё в феврале ЕС ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном секторе, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров данной отрасли.