Google заказала рекламный ролик слепому режиссеру. Вот что из этого вышло
Компания Google показала рекламный ролик к Супербоулу (главному чемпионату по американскому футболу). В нем сделали упор на поддержку людей, страдающих нарушением зрения. При этом, сам ролик снял слепой режиссер Адам Морс.
В 60-секундном ролике использовали практические эффекты, позволяющие зрителям оказаться на месте слабовидящего персонажа.
[info_b]Сама реклама посвящена функции управляемого кадра Pixel и называется «Хавьер в кадре». Эта функция представляет собой вариант доступности, предназначенный для слепых или слабовидящих людей. Функция Guided Frame использует комбинацию звуковых сигналов, высококонтрастной анимации и тактильной обратной связи, помогая владельцам делать снимки.
Эта функция также может распознавать лица, домашних животных, еду и предметы, чтобы упростить процесс.
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Кстати, Google также опубликовала видео, как создавался рекламный ролик. Судя по всему, слепой режиссер Адам Морс намазал линзу вазелином, чтобы «попытаться дать нам основу для того, как будет выглядеть это изображение».