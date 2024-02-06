Google заказала рекламный ролик слепому режиссеру. Вот что из этого вышло

🎥 Видео

Опубликовано: 06.02.2024 09:51 , Обновлено: 06.02.2024

Компания Google показала рекламный ролик к Супербоулу (главному чемпионату по американскому футболу). В нем сделали упор на поддержку людей, страдающих нарушением зрения. При этом, сам ролик снял слепой режиссер Адам Морс.

В 60-секундном ролике использовали практические эффекты, позволяющие зрителям оказаться на месте слабовидящего персонажа.

[info_b]Сама реклама посвящена функции управляемого кадра Pixel и называется «Хавьер в кадре». Эта функция представляет собой вариант доступности, предназначенный для слепых или слабовидящих людей. Функция Guided Frame использует комбинацию звуковых сигналов, высококонтрастной анимации и тактильной обратной связи, помогая владельцам делать снимки.

Эта функция также может распознавать лица, домашних животных, еду и предметы, чтобы упростить процесс.

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Кстати, Google также опубликовала видео, как создавался рекламный ролик. Судя по всему, слепой режиссер Адам Морс намазал линзу вазелином, чтобы «попытаться дать нам основу для того, как будет выглядеть это изображение».

https://youtu.be/geC3D-X6a_g