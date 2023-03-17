Российские Superjet могут перестать летать из-за дефицита свечей зажигания - РБК

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Опубликовано: 17.03.2023 10:13 , Обновлено: 17.03.2023

Российские авиакомпании в ближайшем времени могут приостановить полеты самолетов Superjet 100 (SSJ100) из-за дефицита свечей зажигания для двигателя SaM146. Об этом сообщило агентство РБК, ссылаясь на представителей шести российских авиакомпаний, в парке которых имеются самолеты Superjet 100.

Проблемы возникли с поставками запчастей для турбовентиляторного двигателя PowerJet SaM146. Его производством занимается компания PowerJet - совместное предприятие российского НПО “Сатурн” и французской компании Snecma. После введения западными странами санкций в отношении России стали невозможны поставки свечей зажигания для данного двигателя.

Как сообщает РБК, российские операторы SSJ100 уже обратились с письмом в Минпромторг, предупредив, что эксплуатация Superjet может быть приостановлена в течение ближайшего времени и постепенно приведет к “полному прекращению полетов всего парка воздушных судов”, поставив под угрозу “выполнение программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых”.

Российские аналоги импортным свечам зажигания уже разработаны, но пока не прошли сертификацию, сообщил первый заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов. Выпуск российских свечей, на ряду с другими запчастями для российского Superjet, планируют наладить на уфимском научно-производственном предприятии “Молния”.

Отметим, что ранее руководство белорусской авиакомпании «Белавиа» намекало на то, что компания может купить и взять в лизинг российские SSJ100.

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