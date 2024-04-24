"Где связь и логика?" — Гомельчанин пожаловался на казино рядом со школой. Мнения пользователей TikTok разошлись

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Опубликовано: 24.04.2024 16:26 , Обновлено: 24.04.2024

Житель Гомеля возмутился в TikTok появлению казино рядом с тремя учебными заведениями. Пользователи соцсети поделились своим видением ситуации в комментариях.

“Совершенно дичайшая ситуация. Это вообще нормально? Техникум, школа, садик и на расстоянии 100 метров казино построили. Как магазин со спиртным, так нельзя открывать ближе определённого расстояния к школам, а как казино, так, пожалуйста”, — возмутился автор видеоролика.

Многие пользователи соцсети согласились с мнением мужчины в видеоролике.

“Если честно, мне тоже это как-то не очень”, — согласилась девушка в комментариях под видео.

“Казино вообще только за городом нужно ставить”, — выразил своё мнение один из комментаторов.

“Я б все казино от белбета, бетеры, и заканчивая игорными клубами бульдозером под чернозём и бордюр снёс”, — написал ещё один комментатор и призвал администрацию Гомеля обратить внимание на этот вопрос.

Однако нашлись и те, кто упрекнул мужчину в создании “никчёмного” контента. Мол, нет никакой проблемы, в казино пускают только по паспорту и школьникам с детсадовцами ничего не угрожает. На это автор видеоролика возразил тем, что поблизости с игорным заведением находится и техникум, в котором учатся совершеннолетние. Кроме того, по мнению автора, нахождение казино рядом с учреждениями образования “программируют заранее”. Мол, каждый день дети будут ходить мимо и видеть казино, после чего привыкнут к нему и в будущем начнут посещать.

Некоторые из пользователей посчитали, что гораздо большей проблемой является повсеместная реклама казино в Сети, а также пожаловались на “табакерки” на каждом шагу.

Ещё часть пользователей выказала уверенность в том, что никакие запреты и ограничение проблемы с зависимостями людей не решат.

“Кто хочет, тот везде найдёт, а кому не надо и стоя на крыльце, не заметит. Не нагнетайте, сейчас в телефонах есть всё и ходить никуда не надо”, — резюмировал один комментатор.

Ранее Telegraf.news писал о том, что житель Минска обратил внимание на новые стеклянные навесы, которые установили над подземным переходом в одном из районов столицы. Как оказалось, для заделывания швов подрядчик прибегнул к использованию скотча.

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