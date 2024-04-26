Гору Фудзияма в Японии решили обнести забором. Зачем?

Опубликовано: 26.04.2024 18:37 , Обновлено: 26.04.2024

Японские власти решили обнести забором популярную у туристов гору Фудзияма. Об этом сообщило издание Guardian.

Как сообщило британское СМИ, японские власти приняли такое решение из-за толп “плохо ведущих себя иностранных туристов”, которые оставляют мусор и игнорируют ПДД.

В планах властей города Фудзикавагутико, в администрации которого находится действующий вулкан Фудзияма, возведение сетчатого барьера высотой 2,5 метра и длинной 20 метров. Установленный барьер закроет вид на гору в популярном для фотографий месте. Работы запланировано начать уже на следующей неделе.

Гору Фудзияма, можно сфотографировать со многих мест курортного города Фудзикавагутико. Однако эта точка обзора всегда была особенно популярна у туристов, т.к. гора Фудзияма появляется прямиком за пользующимся большим спросом круглосуточным магазином Lawson.

Эта мера, по заверениям властей, также призвана защитить близлежащую стоматологическую клинику от туристов, которые иногда паркуются на её территории без разрешения и, в попытках сделать идеальный снимок, даже были замечены забирающимися на крышу клиники.

[info_b]Гора Фудзияма на самом деле является действующим стратовулканом. Она находится на японском острове Хонсю, в 90 километрах к юго-западу от Токио. Это самая высокая гора в Японии. Её высота — 3776 метров. Она образовалась в результате вулканической активности около ста тысяч лет назад. Сегодня гора Фудзияма и её окрестности — популярная туристическая зона.[/info_b]

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