Что нужно посеять белорусам в апреле 2023? Список овощей и цветов

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Опубликовано: 06.04.2023 07:30 , Обновлено: 05.04.2023

Апрель — это время, когда природа по-настоящему пробуждается. И хоть у многих белорусов этот месяц начался со снега и холодов, синоптики пообещали: весна вот-вот заявит свои права. А это значит, дачникам и огородникам пора начинать новый сезон на грядках. Почитайте, какие растения нужно обязательно посеять в огороде и посадить в саду в апреле, чтобы позже получить хороший урожай.

Что посеять в апреле на огороде?

В первую очередь во втором месяце весны, нужно посадить овощи, зелень и цветы.

В первую половину месяца можно сеять в грунт:

фасоль;

горох;

корневую петрушку;

пастернак;

лук.

Во второй половине апреля:

лук-порей;

свекла.

Кроме того, весь месяц можно сеять:

редис;

шпинат;

петрушку;

укроп;

морковь.

Что касается декоративных растений, то в начале апреля можно высевать прямо в грунт: золотарник трехцветный, рябинник пахучий, резеду пахучую, календулу лекарственную, хризантему, годецию крупноцветковую, циннию причудливую, василек и бархатцы низкие.

Если ночные температуры не опускаются ниже нуля, можно также посеять душистый горошек, диморфотеку, флокс, вьюнок и эшшольцию.

В апреле также можно успешно приступить к посеву трав . Отлично подойдут однолетние травы, такие как тмин, ромашка обыкновенная, чабер, кориандр, майоран, а также многолетние растения – шалфей, мята и любисток садовый.

Между овощами можно сеять травы, что во многих случаях также положительно скажется на овощах. Например, шалфей или мяту.

Что посадить в саду в апреле?

А что же сажать в апреле в саду? На самом деле, это идеальное время для посадки кустарников и деревьев.

Перед началом посадки корни нужно поместить в воду на несколько часов. В это время мы можем подготовить место для посадки. Нужно выкопать достаточно большую яму, чтобы корням было достаточно места. Они не должны сгибаться или скручиваться. Если это не помогает, можно аккуратно подрезать их.

После посадки всегда тщательно поливайте растение, так как корни должны хорошо перемешаться с почвой. Эту процедуру нужно повторять в течение следующих нескольких недель.

Плодовые деревья следует обрезать после посадки. Также стоит позаботиться о других деревьях и кустарниках, которые вы посадили в предыдущие годы. Обрезайте те, которые закончили цветение, а также избавляйтесь от сухих и отмерших частей растений.

Когда и что сеять в апреле по лунному календарю 2023?

Общие правила садоводства по лунному календарю гласят, что лиственные овощи следует сажать или сеять с новолуния до первой четверти, плодоносящие растения — с первой четверти до полнолуния, а корнеплоды и многолетние растения — с полнолуния до последней четверти.

Точные даты для различных типов растений приведены ниже:

плодовые деревья и кустарники оптимально высаживать в период с 1 по 6 апреля;

многолетние растения и растения со съедобными корнями должны быть посажены или посеяны между 6 и 13 апреля;

для листовых овощей посев лучше всего проводить между 20 и 27 апреля.

для овощей со съедобными корнями – 2, 3, 4, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 29 и 30 апреля;

Что касается точных дат, то в зависимости от краткосрочных прогнозов погоды лучше всего выбирать те, когда на улице будет умеренно тепло, безветренно и с неба не будет лить дождь.