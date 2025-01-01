Рост зарплат, повышение налогов, штрафов, «коммуналки» и десятки нововведений для белорусов в стране и за рубежом. Что изменится с 1 января?

Опубликовано: 01.01.2025 08:08 , Обновлено: 01.01.2025

С началом нового года многим хочется начать жизнь с чистого листа. В глубинном смысле новую жизнь человек может гарантировать себе лишь сам, приложив немало усилий, но законодатели всё же вносят свою лепту и в это дело: именно с 1 января в Беларуси вступают в силу изменения и поправки в некоторые кодексы, ключевые законы и правительственные постановления. Они повлияют на привычную жизнь самых разных слоёв населения – от детей до пенсионеров, причём как в самой Беларуси, так и тех, кто проживает за рубежом.

Повышенные штрафы и налоги

В конце года правительство традиционно пересматривает размер базовой величины . С 1 января она вырастет на 2 рубля (или на 5%) и составит 42 рубля .

Поскольку из этого показателя рассчитывается размер ряда пособий, стипендий, а также налогов, сборов и штрафов, в том числе, по линии ГАИ, с ростом базовой, соответственно, подрастут и они. Это повышение было заложено в республиканский бюджет на 2025 год. В частности, налогов в этом году правительство планирует собрать с белорусов на 14,6% больше, чем в 2024-м.

Кстати, ряд налоговых льгот как для юридических, так и для физических лиц с этого года пересмотрят или отменят вовсе. Министерство финансов оценило суммарный эффект от таких “мер консолидации” налогового законодательства, запланированных на 2025 года, более чем в 300 млн рублей.

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Проиндексируют на прогнозный среднегодовой уровень инфляции в 2025 году (он, согласно утверждённому президентом плану не должен превысить 5%), следующие налоги:

ставки земельного налога,

налог на недвижимость,

экологический налог,

подоходный налог для физических лиц.

[info_b]Telegraf.news подробно рассказывал о новых ставках налогов, установленных на 2025 год, в следующих материалах:

При этом в поправках в Налоговый кодекс предусмотрены и некоторые послабления. Так, отдельным категориям молодых специалистов решили предоставить стандартный налоговый вычет по подоходному налогу, при этом сумму самого налогового вычета увеличили на 17,7%, по сравнению с прошлым годом. Также правительство повысило сумму подарков, которую не облагают подоходным налогом.

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Кому ждать повышения зарплат?

С приятных новостей начинается год для работников бюджетных сфер экономики. Им с 1 января 2025 года повысили базовую ставку , от которой напрямую зависят их зарплаты. Её подняли на 17 рублей (то есть на 6,7%) – до 270 рублей .

Совмин повысил базовую ставку белорусских бюджетников на 17 рублей

Как должны измениться зарплаты педработников с 1 января, на исходе года подробно расписали в Минобразования. Там пообещали поэтапное повышения зарплат от 15 до 39% , а также новые доплаты для сотрудников с учёными степенями.

Подрасти доходы бюджетников с нового года должны ещё и потому что, им разрешили доплачивать до 100% оклада за дополнительную работу, которую они согласятся выполнять после «оптимизации» штата в организации и на предприятии.

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Новые сроки выплаты пособия по безработице и штрафы за «неправильные» вакансии

А вот тем, кто ещё только находится в поиске работы, следует учесть, что с 1 января в Беларуси существенно сократили период выплаты пособия по безработице и ужесточили требования к его получению. А вот зарегистрироваться в качестве безработного теперь можно будет не только по месту жительства или прописки, но и по месту фактического пребывания или даже дистанционно – через интернет.

[info_b]О новых условиях можно почитать по ссылке.[/info_b]

Для самих работодателей также предусмотрены нововведения. В частности, изменяется порядок действий компаний при размещении вакансий в интернете. Теперь их нужно обязательно сначала вносить в Общереспубликанский банк вакансий в электронном виде, а за нарушение этого порядка предусмотрены штрафы. Кроме того, для нанимателей установили квоты для приема на работу инвалидов.

Штраф до 600 руб. Новый закон запретил белорусским компаниям размещать вакансии, не выполнив это условие

Что ждёт пенсионеров?

Ждут с 1 января серьёзные изменения и белорусских пенсионеров. Им теперь будет выгоднее продолжать работать после выхода на пенсию по возрасту, поскольку с этого дня для этой категории снимаются действовавшие до сих пор ограничения по зарплате. Теперь им могут платить одновременно и 100%-ную пенсию, и 100%-ную зарплату.

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По расчётам Минтруда, сумма прибавки, на которую в 2025 году смогут рассчитывать работники пенсионного возраста, у некоторых будет доходить до 500 рублей .

Кстати, с 1 января Совет министров Беларуси разрешил организациям, которые относятся к одному из 12 видов экономической деятельности, оформлять на своих работников договоры добровольного страхования жизни .

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Семейный капитал и поддержка семей с детьми-инвалидами

Ряд нововведений, которые официально заработали с 1 января, касаются семей с детьми.

Во-первых, Лукашенко продлил срок действия программы семейного капитала – она будет действовать минимум до 2029 года . Однако, с этого года некоторые условия по использованию семейного капитала изменились.

В частности, теперь его можно будет досрочно использовать при строительстве жилья, независимо от наличия или отсутствия направления местного органа власти на такое строительство, а также использовать эти средства для покупки ассистивных устройств для детей с нарушениями слуха.

Во-вторых, мамам, которые идут во второй и последующий отпуск по беременности и родам, разрешили самим выбирать, как считать пособие в декретном отпуске, а отцам детей-инвалидов уходить на досрочную пенсию по возрасту (ранее такое право было только у матерей).

Совмин разрешил белорусским мамам самим выбирать, как считать пособие в декретном отпуске. Но не всем

[info_b]О прочих нюансах, касающихся пенсионного обеспечения детей с инвалидностью, можно почитать в комментарии Минтруда по ссылке.[/info_b]

Новые правила, как белорусам за границей сообщать о браке и рождении детей

Между тем, белорусам, проживающим за пределами Республики, с 1 января жизнь несколько усложнили. Их обязали подавать документы о заключении или расторжении брака, а также рождении детей в компетентные органы в течение шести месяцев с момента регистрации акта гражданского состояния.

Совмин определил правила, как белорусам за границей сообщать о браке и рождении детей

Рост тарифов ЖКХ

А вот тем, кто живёт в Беларуси, с началом 2025 года стоит приготовиться к повышению цен на услуги ЖКХ. Об этом заранее предупреждало профильное министерство. В соответствии с белорусским законодательством, изменение тарифов, их пересмотр и корректировка проводятся два раза в год - с 1 января и с 1 июня.

Точные суммы пока не называли, однако, в Минском городском исполнительном комитете уже установили новые планово-расчетные цены на основные жилищно-коммунальные услуги на 2025 год. На сколько сильно они отличаются от показателей 2024 года, можно почитать в нашем материале по ссылке.

По каким тарифам ЖКХ будут платить белорусы в 2025 году? В Мингорисполкоме приоткрыли тайну

Удостоверения и спецкурсы для владельцев собак

С 1 января в Беларуси заработает новый закон “Об ответственном обращении с животными”, который предусматривает ряд новаций не только для пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных, но и для рядовых владельцев домашних питомцев. Из основных изменений отметим следующие:

Владельцев опасных пород собак обяжут пройти специальные курсы и получить удостоверение. Вводится запрет на вход с животными в продовольственные магазины, организации здравоохранения и образования, объекты культурной инфраструктуры, а также в физкультурно-спортивные сооружения. Продажу животных несовершеннолетним ограничат. Питомники обяжут чипировать собак и кошек (для частных владельцев это пока оставили в качестве права, а не обязанности).

Для владельцев опасных пород — удостоверение. Лукашенко подписал закон об обращении с животными