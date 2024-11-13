По каким тарифам ЖКХ будут платить белорусы в 2025 году? В Мингорисполкоме приоткрыли тайну

💼 Официально

Опубликовано: 13.11.2024 14:03 , Обновлено: 13.11.2024

Минский городской исполнительный комитет установил новые планово-расчетные цены на основные жилищно-коммунальные услуги на 2025 год. Посмотрели, на сколько сильно они отличаются от нынешних цен и какого повышения тарифов на услуги ЖКХ ждать белорусам в следующем году.

Новые суммы Мингорисполком прописал в своём постановлении №4048 от 24 октября. Документ был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале 13 ноября.

[info_b]Подчеркнём, что планово-расчетные цены не являются тарифами для населения. Эти значения используют для определения сумм возмещения затрат из бюджета коммунальным службам. Однако повышение этих цен обычно предшествует установлению новых тарифов для самих граждан.

Следовательно, процентное изменение этих цен всегда коррелирует с изменением тарифов для населения. В других городах местные исполкомы утверждают аналогичные решения, но цены могут незначительно отличаться.[/info_b]

По сравнению с ценами, утверждёнными столичной мэрией на этот год, самое существенное подорожание ожидается на услуги по выводу мусора для домов, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом. Расчётные цены на эту слугу вырастут почти в полтора раза - более чем на 42%.

Как белорусам законно не платить пеню за задолженность ЖКХ? Коммунальщики сами раскрыли инструкцию

Впрочем, цены в будущем году вырастут по всем позициям:

техобслуживание жилого дома подорожает примерно на 9% (было 0,19 рубля, стало 0,2073 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения),

техобслуживание лифта подорожает примерно на 14% (было 0,0855 рубля, стало 0,0975 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения),

цена на теплоснабжение и горячую воду вырастет на 6% (было 156,58 рубля, стало 166,34 рубля за гигакалорию),

холодное водоснабжение подорожает на 20% (было 1,4799 рубля, стало 1,7858 рубля за кубометр),

канализация подорожает на 9% (было 0,8731 рубля, стало 0,9586 рубля за кубометр),

цены на вывоз мусора в домах без мусоропровода вырастут на 42% (было 10,9980 рубля, стало 15,6447 рубля за кубометр), а в домах с мусоропроводом — на 35% (было 13,1829 рубля, стало 17,8783 рубля за кубометр).

Отметим, что в прошлом году повышение расчётных цен на услуги ЖКХ в процентном соотношении (в сравнении с ценами, утверждёнными на 2023 год) было меньше по всем позициям, кроме вывоза мусора.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в октябре в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сообщили, что в этом году изменений тарифов на жилищно-коммунальные услуги уже не будет. Однако белорусам стоит ждать этого в 2025 году.

В Министерстве ЖКХ рассказали, когда белорусам ждать повышение тарифов на «коммуналку»