В Беларуси подняли ставки налога на сдачу квартир и гаражей. На сколько?

Опубликовано: 20.12.2024 12:02 , Обновлено: 20.12.2024

С 1 февраля 2025 года должны увеличится ставки подоходного налога за сдачу физическими лицами квартир и гаражей. Соответствующий Закон от 13 декабря 2024 г. № 47-З, который внес изменения в Налоговый кодекс, опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 20 декабря.

Размер налога зависит от региона. Так, согласно документу, в 2025 году ставка подоходного налога за сдачу квартиры увеличится:

в Минске — на 3 рубля — с 47 до 50 рублей за каждую жилую комнату;

в областных центрах — на 2 рубля — с 44 до 46 рублей;

в крупных районных центрах (Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск и Лида) — на 2 рубля — с 29 до 31 рубля;

в других городах и поселках городского типа — на 1 рубль — с 21 до 22 рублей;

в остальных населенных пунктах — на 1 рубль — с 15 до 16 рублей.

В свою очередь новые ставки подоходного налога за сдачу гаражей варьируются от 6 до 21 рублей в месяц за гараж.

Подробнее с документом можно ознакомится по ссылке.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко подписал Закон от 13 декабря 2024 г. № 47-З, согласно которому в Налоговый кодекс внесли изменения. Документом повысили ставки транспортного налога, а также расчетные стоимости квадратных метров недвижимости. Текст появился на Национальном правовом интернет-портале 20 декабря.

В Беларуси увеличили ставки транспортного и налога на квартиры. Когда платить по новым?