Минфин запланировал собрать дополнительно 300 млн рублей с белорусов за счёт отмены налоговых льгот
Министерство финансов оценило суммарный эффект от всех "мер консолидации" налогового законодательства, запланированных на 2025 года, более чем в 300 млн рублей. Такую сумму озвучил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко 11 декабря на конференции в Минске, посвящённой изменениям в налоговом законодательстве страны в будущему году.
Речь идёт о пересмотре действующих налоговых льгот, как для юридических, так и для физических лиц, предусмотренных принятыми правительством поправками в Налоговый кодекс. Часть из них решили отменить, признав “неэффективными”.
Кийко обозначил несколько знаковых налоговых изменений, которые позволят “консолидировать” госбюджет:
- право на инвестиционный вычет теперь будет распространяться только на здания и сооружения производственного назначения;
- доходы физических лиц, полученные от продажи долей в уставных фондах белорусских организаций, принадлежащих налогоплательщику в течение не менее трех лет, предлагается теперь облагать подоходным налогом,
- льготные ставки налога на доходы физических лиц - 0 и 6% - при выплате дивидендов, если они не были распределены в течение пяти и трех лет соответственно, также предлагается отменить,
- вводится подоходный налог для физических лиц на доходы, полученные по операциям с токенами (за исключение тех, которые были созданы резидентами Парка высоких технологий).
[info_b]Ранее Telegraf.news рассказал, что в случае, когда операции с токенами будут проводиться на зарубежных платформах, налог придётся заплатить по стандартной ставке подоходного налога — 13%.[/info_b]
“Суммарный эффект от всех мер консолидации мы оцениваем в размере более 300 млн рублей” , - процитировало Кийко госгазета “Рэспубліка”.
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Какие налоги поднимут в 2025 году?
Первый замминистра финансов также рассказал о запланированной индексация налоговых ставок, которые в нормативных актах установлены в абсолютных величинах. На прогнозный среднегодовой уровень инфляции в 2025 году (он, согласно утверждённому президентом плану не должен превысить 5%), по словам Кийко, проиндексируют следующие налоги:
- ставки земельного налога,
- налог на недвижимость,
- экологический налог,
- подоходный налог для физических лиц.
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При этом без индексации останутся ставки акцизов на автомобильное топливо, но появятся новые подакцизные продукты -безалкогольные энергетические напитки. Ставка для них установлена на уровне 50 копеек за литр готовой продукции.
“Мера предложена в рамках поэтапного расширения подакцизной продукции. Ее вступление – с 1 января 2026 года”, - пояснил Кийко.
Ранее Telegraf.news рассказал, на сколько процентов Совмин решил поднять в следующем году ставки акцизов на некоторые подакцизные товары, такие как алкогольные напитки, сигареты, моторное масло и сжиженный газ, используемый в качестве автомобильного топлива.
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