Вольфович обвинил Литву в пропуске украинских беспилотников – «Это какой-то пиар»

Опубликовано: 22.05.2026 08:08 , Обновлено: 22.05.2026

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович обвинил власти Литвы в том, что они сознательно разрешили пролет беспилотников, летящих из Украины, по своей территории. Тот факт, что в соседней стране второй день подряд объявляют воздушную тревогу красного уровня, из-за чего литовцам пришлось экстренно искать убежище, Вольфович назвал "пиаром" и "безумием".

Выступая в эфире гостелеканала “Первый информационный”, Вольфович заявил, что Литва, как член Европейского союза и НАТО, “должна быть защищена со всех сторон”, но на деле от беспилотников, залетающих с территории соседних стран, это никак не спасает. При этом вину за это госсек Совбеза возложил на само руководство Литвы.

“Они открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников. И что теперь? Теперь обвиняют опять же Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины”, - заявил Вольфович.

Комментируя второй день воздушной тревоги красного уровня, объявленной в некоторых регионах Литвы после из-за угрозы беспилотников, Вольфович назвал реакцию властей “безумием”.

По его мнению, отправляя всех в бомбоубежища при обнаружении признаков беспилотников в своём воздушном пространстве, литовские военные только “пугаю свой народ”.

“Посмотрите, какие довольные и счастливые лица на тех фотографиях, которые они сами и публикуют. Это, понятно, какой-то пиар и какое-то, наверное, действительно, безумие. Наверное, белая горячка у кого-то наступила. Своими поступками они подтверждают те слова и свои действия, которые на сегодняшний день происходят, к сожалению, на территории сопредельных государств”, - заявил госсекретарь Совбеза, отметив, что действия политического руководства западных соседей Беларуси у него “вызывают определенное недоумение”.

Масштабную воздушную тревогу из-за угрозы вторжения беспилотников в некоторых районах Литвы объявили в среду, 20 мая. Ситуация повторилась на следующий день - 21 мая. По данным литовских СМИ, в столичном Вильнюсе из-за этого не только временно закрывали аэропорт, но и впервые объявили красный уровень опасности, попросив местных жителей проследовать в ближайшее укрытие. Сообщалось, что провести какое-то время в бомбоубежищах пришлось в том числе и первым лицам государства.

В Министерстве обороны Литвы это назвали “стандартной превентивной мерой”, а местные СМИ назвали “перестраховкой” властей после ситуации в соседней Латвии. Там премьер-министру Эвике Силине пришлось уйти в отставку из-за правительственного кризиса, который запустило решение премьера уволить министра обороны Андриса Спрудса.

Напомним, тот лишился своего поста после прилета в Латвию двух украинских дронов со стороны России. При падении одного из них были повреждены пустые резервуары на территории одного из нефтехранилищ.

Министр обороны Латвии лишился поста из-за украинских дронов