Эту натуральную подкормку для томатов нужно приготовить в мае - укрепит стебли и даст крупные плоды

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Опубликовано: 21.05.2026 09:07 , Обновлено: 21.05.2026

Опытные дачники знают: сразу после посадки помидоров в грунт им необходима грамотная подкормка - это позволяет укрепить стебли растения и заложить основу для развития крупных, мясистых плодов. Правильно подобранное удобрение напрямую влияет не только на размер плодов, но и их количество. Так что уже в мае нужно подкормить томаты удобрением, содержащим три ключевых микроэлемента - кальций, калий и фосфор. И для этого вовсе не обязательно бежать в магазин - всё это растение может получить из натуральных источников, доступных любому дачнику.

Майская подкормка определяет размер будущего урожая томатов

Май — время для посадки томатов в грунт. Молодым саженцам необходимо укрепление, чтобы развить толстые, крепкие стебли и обрести достаточную устойчивость к погодным стрессам и болезням.

Натуральные удобрения лучше всего подходят для этого периода. Они не только обеспечивают растения необходимыми питательными веществами, но и улучшают структуру почвы, укрепляют корневую систему и влияют на естественные защитные механизмы растений от стресса и болезней. При этом натуральные удобрения не только более экологичны, но и более долговечны и щадящи - с ними вы минимизируете риска сжечь молодое растение и перенасытить почву удобрениями.

[inf]Перенасыщение удобрениями нарушает осмотическое давление в грунте, из-за чего корни не могут нормально усваивать влагу и питательные вещества. Это приводит к активному сбросу завязей, ухудшению вкуса, развитию болезней и даже может привести к полной гибели куста.[/inf]

А при правильной подкормке растение даст более крупный, вкусный и здоровый урожай.

Существует множество натуральных удобрений для томатов, которые можно вносить в почву сразу после посадки. Компост, который можно смешать с почвой, безусловно, эффективен. Многие садоводы рекомендуют разбавленный навоз, приготовленный из крапивы - он отлично стимулирует развитие зеленой массы. Ещё один рабочий вариант - питательная добавка из дрожжей, разбавленных водой.

Однако в случае с помидорами ключевыми питательными веществами являются кальций, калий и фосфор, а их из выше описанных натуральных удобрений растение получает не так много, как нужно томатам. Эти вещества проще всего получить из двух других простых и доступных компонентов - древесной золы и яичной скорлупы.

Яичная скорлупа - питание и защита

Измельчённая яичная скорлупа медленно высвобождает минералы. В первую очередь, она является источником кальция, который крайне важен для томатов. Он укрепляет клеточные стенки, формируя у растениям крепкие и толстые стебли. Он также влияет на развитие плодов - делает их более плотными и улучшает хранение спелых плодов. Дефицит кальция, в свою очередь, приводит к сухой (вершинной) гнили , распространённому заболеванию томатов, проявляющемуся в виде почернения нижней стороны плода.

Кальций также является ключевым питательным веществом для ощелачивания почвы. Без него многие другие питательные вещества становятся недоступными для растения, например, магний, необходимый для фотосинтеза. Корни не могут его усваивать, что приводит к развитию дефицита, влияющего на здоровье растений.

Зола как источник калия и фосфора

Вторым компонентом майского удобрения для томатов является древесная зола. Эти природные отходы сжигания древесины обеспечивает растения калием и фосфором. Оба питательных вещества напрямую влияют на размер и здоровье урожая. Калий способствует цветению и созреванию плодов. Фосфор, в свою очередь, способствует развитию корневой системы.

Главное, что следует помнить огородникам, что для удобрения растений подходит только зола от сжигания натуральной древесины. Доски, фанера или лакированная древесина, напротив, могут стать источником токсичных веществ, поэтому для удобрения грядок точно не подходят.

Зола также является довольно мощным удобрением, поэтому ее следует использовать на томатах в умеренных количествах. Как и яичная скорлупа, она действует медленно, поэтому при ее применении необходимо постоянно следить за состоянием растений. Избыток золы может вызвать пожелтение листьев и дефицит кальция.

Как удобрять помидоры золой и яичной скорлупой?

Приготовить собственное удобрение для томатов на основе золы и яичной скорлупы очень просто.

Достаточно смешать две горсти измельченной яичной скорлупы и полстакана золы. Затем залить эту смесь 8 литрами воды и оставить на несколько часов. После этого можно поливать полученным раствором грядки с помидорами.

Рекомендуется повторять такую подкормку раз в 10-14 дней .