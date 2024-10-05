Совмин предложил повысить транспортный налог для белорусов. На сколько?

Опубликовано: 05.10.2024 12:25 , Обновлено: 05.10.2024

В проекте бюджета на 2025 год, который разработали в правительстве и опубликовали на Национальном правовом портале, содержится пункт о новых ставках транспортного налога, который платят белорусы в последние годы за свои машины.

В документе говорится, что сбор за автомобили массой до 1,5 тонны станет 70 рублей (+4 рубля, был 66 руб.). В то же время, за автомобили с массой до 1,75 тонны белорусы, согласно проекту бюджета, должны будут платить 93 рубля, вместо 87 (+6 рублей). Более 1,75 тонн , но не более 2 тонн: 116 руб., более 2 тонн , но не более 2,25 тонны: 138 руб., более 2,25 тонны , но не более 2,5 тонны: 161 руб., более 2,5 тонны , но не более 3 тонн: 183 руб., более 3 тонн : 253 рубля. Плата за мотоцикл может вырасти на +2 рубля до 46 м 44.

Для юридических лиц ставки налога также могут вырасти.

[inf]Полный текст законопроекта о бюджете Беларуси на 2025 год можно посмотреть [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2024047001” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут [/link].[/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что правительство Беларуси подготовило законопроект “О республиканском бюджете на 2025 год”. Планируется, что его расходы составят 50,295 млрд рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 45,835 млрд. Посмотрели, на какие суммы Совмин предложил собрать с белорусов штрафов и налогов в 2025-м.

Правительство предложило собрать с белорусов больше штрафов и налогов в 2025 году. На сколько?