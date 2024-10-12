Штраф до 600 руб. Новый закон запретил белорусским компаниям размещать вакансии, не выполнив это условие

Опубликовано: 12.10.2024 11:20 , Обновлено: 12.10.2024

В Минтруда Беларуси рассказали о важном пункте в законе по вопросам занятости населения, подписанном 11 октября Александром Лукашенко. Он меняет порядок действий всех компаний, которые будут искать новых сотрудников и размещать вакансии в интернете.

Как пояснили в Минтруда, в закон внесли требование “обязательной подачи” вакансий в Общереспубликанский банк в электронном виде.

[inf]Автоматизированная информационная система “Общереспубликанский банк вакансий” существует уже давно и размещена на информационном [link href=“http://gsz.gov.by” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] портале [/link] Государственной службы занятости. Ранее внесение туда всеми нанимателями сведений о вакансиях было необязательным. [/inf]

При этом исключили такое требование только для фирм с численностью работников не более 5 человек. А также если, если работа по вакансии должна выполняться уже действующим работником наряду со своей основной работой или сверх продолжительности рабочего времени.

Также закон ввел запрет на размещение вакансий на коммерческих онлайн-ресурсах, если информация о новых местах работы предварительно не была отправлена в Общереспубликанский банк, пояснили в Минтруда.

Таким образом, теперь наниматели в Беларуси обязаны будут в обязательном порядке отправить уведомление о вакансии в электронном виде в Общереспубликанский банк вакансий. И только после этого разместить информацию о вакансии на других сайтах но с обязательной ссылкой на Общереспубликанский банк вакансий.

“Наниматель обязан уведомлять о наличии вакансий в течение 5 дней с даты образования. В соответствии с п. 3 ст. 10.11 КоАП неисполнение влечет наложение штраф в размере от 5 (200 руб) до 15 БВ (600 руб)”, - пригрозили в Минтруда денежной ответственностью нарушителям нового закона.

Ранее Telegraf.news. сообщил, что в пресс-службе президента подчеркнули, что закон о занятости населения был подписан, в том числе, и “в целях исключения иждивенческих настроений”. В частности, белорусские власти сократили период выплаты пособия по безработице и ужесточили требования к его получению.

«Чтобы исключить иждивенчество» — Лукашенко вдвое сократил сроки выплаты пособия по безработице