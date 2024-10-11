"Чтобы исключить иждивенчество" — Лукашенко вдвое сократил сроки выплаты пособия по безработице

Опубликовано: 11.10.2024 20:37 , Обновлено: 11.10.2024

Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам занятости населения", который нацелен на "создание дополнительных условий" для трудоустройства граждан. В пресс-службе президента подчеркнули, что такое решение принято "в целях исключения иждивенческих настроений". В частности, белорусские власти сократили период выплаты пособия по безработице и ужесточили требования к его получению.

Согласно Закону, который сегодня подписал Александр Лукашенко, отныне пособие для неработающих граждан назначат только тогда, когда будут соблюдены конкретные условия. Так, например, речь идёт о регистрации в службе занятости в течение месяца с даты увольнения. Кроме того, по новым правилам нужно не менее 5 лет до регистрации безработным состоять в трудовых отношениях с уплатой взносов в ФСЗН.

Также, согласно Закону, на 4 месяца сокращается максимальный период нахождения на учёте в службе занятости (если раньше это было 18 месяцев, то теперь — 12). Более того, власти решили вдвое уменьшить и период выплаты пособия по безработице — с 6 до 3 месяцев, отметили в пресс-службе президента.

[info_b]Сейчас размер пособия, которое назначается органами по труду, занятости и социальной защите, зависит от того, как долго человек не работает и обращается ли он за пособием впервые. Его размер варьирует от 28 до 80 белорусских рублей в месяц.[/info_b]

Помимо этого, документ предусматривает введение квот на рабочие места для инвалидов: их будут устанавливать в порядке и размерах, определённых правительством, для нанимателей всех форм собственности (кроме общественных объединений инвалидов, некоммерческих и бюджетных организаций).

Ещё одно новшество — расширение перечня категорий безработных, которым предоставляются дополнительные гарантии занятости. К ним относятся граждане предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсионного возраста), а также те, кто прекратил находиться в ЛТП. Кроме того, в категорию попали белорусы, страдающие от алкоголизма и наркомании, но при этом прошедшие медицинскую реабилитацию.

Также в пресс-службе отметили, что отныне для безработных предусмотрена возможность электронной регистрации, а также регистрации не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Закон вступит в силу после официального опубликования.

Ранее Telegraf.news писал, что в поправках в Налоговый кодекс, которые сейчас находятся на рассмотрении в парламенте, предлагается поднять размеры налоговых вычетов для некоторых категорий белорусов. В частности, речь идёт о ветеранах, инвалидах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, молодых специалистах, детях, иждивенцах и др.

Совмин предложил увеличить налоговые вычеты для этих категорий белорусов с 2025 года. На сколько?