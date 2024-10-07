Совмин Беларуси предложил увеличить максимальную стоимость подарков, которая не облагается налогом. На сколько?
Правительство Беларуси своим законопроектом "Об изменении законов" предложило повысить сумму подарков, которую не облагают подоходным налогом. Соответствующее изменение планируют внести в Налоговый кодекс (НК).
Так, сейчас, согласно пункту 22 статьи 208 “Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц” НК, не облагаются подарки на сумму до 10 431 рубля. С 1 января 2025 года предлагается повысить эту сумму до 11 516 рублей (то есть на 1085 рублей, или на 10,4%).
К слову, в 2024 году показатель тоже увеличили: в 2023-м налогом не облагались подарки на сумму, не превышающую 9338 рублей.
Говоря простыми словами, если стоимость подарков не превышает обозначенную сумму, их не нужно декларировать и платить налог, соответственно. А если будет больше, то получателю нужно будет заплатить с суммы превышения подоходный налог в размере 13%. При этом подарки в валюте пересчитывают по курсу Национального банка в белорусские рубли.
[info_b]С полным текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказывал, что в проекте закона о поправках в Налоговый кодекс Беларуси также предусмотрено повышение акцизов на алкогольные напитки, сигареты, моторное масло и газ, который используется в качестве автомобильного топлива.
Совмин предложил повысить акцизы на сигареты, алкоголь, моторное масло и сжиженный газ в 2025 году. На сколько?
Кроме того, законопроект предусматривает введение нового налога, который придется платить белорусам, получающим доходы с токенов. Повышение налогов также предусмотрено для тех, кто зарабатывает при сдаче в аренду жилье. Впрочем, для некоторых категорий граждан в законопроекте предусмотрены и определенные налоговые послабления.
Совмин предложил ввести налог на токены и повысить ставки на арендное жилье. Кому из белорусов пообещали налоговые льготы?