Совмин Беларуси предложил увеличить максимальную стоимость подарков, которая не облагается налогом. На сколько?

Опубликовано: 07.10.2024 12:56 , Обновлено: 07.10.2024

Правительство Беларуси своим законопроектом "Об изменении законов" предложило повысить сумму подарков, которую не облагают подоходным налогом. Соответствующее изменение планируют внести в Налоговый кодекс (НК).

Так, сейчас, согласно пункту 22 статьи 208 “Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц” НК, не облагаются подарки на сумму до 10 431 рубля. С 1 января 2025 года предлагается повысить эту сумму до 11 516 рублей (то есть на 1085 рублей, или на 10,4%).

К слову, в 2024 году показатель тоже увеличили: в 2023-м налогом не облагались подарки на сумму, не превышающую 9338 рублей.

Говоря простыми словами, если стоимость подарков не превышает обозначенную сумму, их не нужно декларировать и платить налог, соответственно. А если будет больше, то получателю нужно будет заплатить с суммы превышения подоходный налог в размере 13%. При этом подарки в валюте пересчитывают по курсу Национального банка в белорусские рубли.

[info_b]С полным текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в проекте закона о поправках в Налоговый кодекс Беларуси также предусмотрено повышение акцизов на алкогольные напитки, сигареты, моторное масло и газ, который используется в качестве автомобильного топлива.

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Кроме того, законопроект предусматривает введение нового налога, который придется платить белорусам, получающим доходы с токенов. Повышение налогов также предусмотрено для тех, кто зарабатывает при сдаче в аренду жилье. Впрочем, для некоторых категорий граждан в законопроекте предусмотрены и определенные налоговые послабления.

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