Россия вслед за Беларусью начала ядерные учения

Опубликовано: 19.05.2026 09:27 , Обновлено: 19.05.2026

В Вооружённых силах России во вторник, 19 мая, начались учения по подготовке и применению ядерных сил. Аналогичные учения накануне стартовали и в Вооруженных силах Беларуси.

По данным российского Министерства обороны, в ядерных учениях планируется задействовать порядка 8 тысяч единиц техники и более 64 тысяч военнослужащих, включая войска ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Тихоокеанского и Северного флотов. Проходить учения будут три дня - с 19 по 21 мая .

Целью учений в российском военном ведомстве назвали “отработку действий по сдерживанию противника”, а также проверку уровня подготовки конкретных войск и их готовности решать “задачи по предназначению”. В числе прочего российским военным предстоит отработать вопросы подготовки и применения ядерного оружия, размещённого на территории Беларуси.

Там о начале ядерных учений объявили ещё накануне. Под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны Беларуси в понедельник, 18 мая, началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

По информации Минобороны Беларуси, в учениях будут задействованы воинские части ракетных войск и авиации, чтобы совместно с российскими коллегами отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.

“Главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Республики Беларусь. Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств”, - заявили в белорусском ведомстве.

При этом в Минобороны подчеркивали плановый характер учений, а также настаивали на том, что они “не направлены против третьих стран” и “не несут угроз безопасности в регионе”.