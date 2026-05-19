Соболенко открыто высказалась о войне в Украине

Опубликовано: 19.05.2026 08:40 , Обновлено: 19.05.2026

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые открыто высказалась о войне России и Украины. Свою позицию спортсменка озвучила в свежем интервью модному американскому журналу VOGUE - её фото появились на обложке майского выпуска.

Война России в Украине остается одной из самых обсуждаемых тем не только в новостных каналах, но и в мире тенниса. С начала активных боевых действий в Украине российским и белорусским теннисистам было запрещено официально выступать под флагами своих стран, хотя в целом запрета на участие в соревнованиях для них не водилось. Не избежала подобных ограничений первая ракетка мира Арина Соболенко, белоруска по происхождению.

Теннисистку за последние годы не раз прямо спрашивали о конфликте в Украине, но обычно её реакцией было многозначительное “Без комментариев”. Лишь однажды, в мае 2023 года, теннисистка нарушила своё негласное правило и заявила, что “никто из белорусских спортсменов не поддерживает войну”. Ещё два года спустя в эфире одного из британских подкастов Соболенко высказалась против военных конфликтов в целом, не упоминая при этом Украину.

И вот эта тема вновь всплыла в одном из её последних интервью - для модного журнала VOGUE. Белоруска впервые рассказала о том, как изменилось отношение к ней, как представительнице Беларуси, со стороны некоторых спортсменов на турнирах серии WTA вскоре после начала конфликта.

Известно, что некоторые украинские игроки демонстративно отказались от традиционной практики пожимать руки сопернику по корту перед матчем. После начала военных действий в Украине игроки из России и Беларуси стали для многих нерукопожатными. В интервью VOGUE Соболенко заявила, что уважает подобную позицию.

“Я знаю, что в этом нет ничего личного. Они хотят послать четкий сигнал. Но мне было тяжело выдержать волну ненависти, с которой я столкнулась со стороны людей в туре”, — рассказала белорусская теннисистка.

Она также рассказала о ситуации, с которой столкнулась сразу после начала войны в Украине. Она также четко обозначила свою позицию относительно этого конфликта.

“Один из тренеров пришел в ярость, заявив, что это я сбрасывала бомбы. Очевидно, что я хочу мира для всех. Я не хочу этой войны. Им следует сесть за стол переговоров и решить свои проблемы”, — заявила Соболенко.

Она также озвучила своё видение, каким, по ее мнению, должен быть мир спорта. По её мнению, спорт должен оставаться той платформой, которая объединяет людей, а не там, где они воюют друг с другом, “как будто мы ведем свою собственную войну”.