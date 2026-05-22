До 450 рублей за растение. Юристы объяснили новые штрафы для белорусских дачников

Опубликовано: 22.05.2026 09:41 , Обновлено: 22.05.2026

Белорусских дачников этим летом ждут законодательные изменения, которые грозят новыми штрафами. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появилась отдельная статья, предписывающая владельцам земельных участков "регулировать распространение и численности отдельных видов растений".

Речь об инвазивных растениях, с которыми усиленно борются Минприроды и коммунальщики. Такие агрессивные растения, как золотарник канадский, клен ясенелистный, борщевик Сосновского в отсутствие естественных конкурентов в нашей среде не только уничтожают привычную экосистему, но, в некоторых случаях, могут представлять опасность даже для самих людей.

Целенаправленно разводить растения из списка видов, распространение и численность которых подлежат в Беларуси регулированию, дачникам и владельцам приусадебных участков было запрещено и раньше. Если на вашем участке комиссия местного исполкома при объезде подотчётных территорий заметит заросли “бешеного огурца” (он же эхиноцистис лопастной), власти могли расценить это как “невыполнение требований по охране земель”. За это по статье 16.10 КоАП рядовым белорусам грозит штраф до 20 базовых величин , что сегодня равнозначно 900 рублям.

На практике для начала местные власти, как правило, ограничиваются предупреждением и письменным предписанием устранить нарушение. А вот если человек требование властей не выполнит и при повторном объезде заросли инвазивного вида будут на месте, могут привлечь в том числе по статье 24.1 КоАП - за неисполнение письменного требования (предписания) санкция статьи предусматривает всё тот же штраф до 20 базовых .

Однако уже с 19 июня 2026 года , как сообщили в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома, в белорусском КоАП появится совершенно новая статья, в которой требование убирать с участка инвазивные растения прописано прямо, а не прячется за общей фразой об “охране земель”.

В последних поправках к КоАП белорусские законотворцы добавили статью 16.46. Она предполагает наказание за “неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений”.

“Невыполнение пользователями земельных участков или водных объектов установленной законодательством об охране и использовании растительного мира обязанности, связанной с осуществлением работ по регулированию распространения и численности видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин ”, - гласит статья обновлённого Кодекса.

Таким образом, максимальный штраф за заросли борщевика или золотарника на участке этим летом для белорусов составит 450 рублей .

Кстати, к инвазивным видам растений в Беларуси относятся не только вездесущий золотарник канадский и потенциально опасный для человека борщевик Сосновского, который вызывает серьёзные ожоги и аллергию при касании, но и некоторые виды, которые когда-то дачники начинали активно использовать в декоративных целях. Лишь со временем стало понятно, что привезенные из-за границы виды, быстро растущие в наших условиях, не только превращают участок в зелёный сад, но и активно захватывают прилегающие территории и слабо поддаются контролю.

Штраф до 800 рублей. Минприроды попросило белорусов не выращивать инвазивные растения. Что это такое?