СК Беларуси обвинил польских полицейских в вооруженном нападении на белорусского водителя

Опубликовано: 21.05.2026 08:05 , Обновлено: 21.05.2026

Следственный комитет Беларуси (СК) обвинил польских полицейских в "безосновательном нападении с применением огнестрельного оружия" на 60-летнго белоруса. По данным белорусских ведомств, инцидент со стрельбой произошёл 12 мая. К делу уже подключилось Министерство иностранных дел Беларуси.

СК Беларуси начал официальную проверку по данному факту. Вечером 20 мая в ведомстве обнародовали подробности инцидента.

По данным следствия, всё произошло 12 мая, в ночное время, недалеко от польского города Сыцув. Объектом “безосновательного нападения”, как выразились в СК, стал 60-летний уроженец Слонима, который ехал на своём авто по трассе S8. По машине мужчины полицейские открыли огонь, при этом в ведомстве не назвали причину, по которой полицейские решили пойти на крайнюю меру.

В результате, по данным СК, водитель получил тяжелые огнестрельные ранения головы и конечностей, а в автомобиле по итогу насчитали не менее 29 пулевых отверстий. Несмотря на всё это, мужчина всё же пересёк польско-белорусскую границу и, уже будучи на родине, был экстренно доставлен в больницу. Состояние мужчины в ведомстве оценили как “крайне тяжелое”.

“Следственным комитетом проводится проверка по данному факту. В ходе проведения следственных действий и оперативно розыскных мероприятий восстановлена картина произошедшего, получены достоверные данные о месте нападения, а также сотрудниках полиции, стрелявших в гражданина Беларуси. Данному инциденту будет дана жесткая правовая оценка”, - заявили в СК, пообещав позднее рассказать остальные обстоятельства произошедшего.

Прокомментировали инцидент и в Министерстве иностранных дел Беларуси (МИД). Там сообщили, что стрельбу по машине белоруса польские полицейские открыли потому, что “ошибочно приняли группу белорусов за членов преступной группировки”.

“Этот инцидент заставляет серьезно усомниться в реальном уровне безопасности, который декларируется польской стороной”, - упрекнули польских правоохранителей в ведомстве и рекомендовали белорусам “учитывать подобные риски при планировании зарубежных поездок”.

“Как показывает практика, нельзя исключать, что законопослушный гражданин может быть по ошибке принят за правонарушителя и подвергнут несоразмерному силовому воздействию”, - посетовали в белорусском МИДе.

Одновременно с эти в ведомстве сообщили, что делом уже занялась польская прокуратура и квалифицировала произошедшее как “превышение должностных полномочий”. В МИД в этой связи заявили, что рассчитывают на “объективное расследование” и “установление виновных и их привлечение к ответственности”.