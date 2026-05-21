ГАИ объявила жёсткие целевые рейды в двух областях Беларуси

Опубликовано: 21.05.2026 08:30 , Обновлено: 21.05.2026

В преддверии выходных областные Госавтоинспекции начали анонсировать новые целевые рейды. В двух регионах Беларуси тематические отработки стартуют уже в четверг, 21 мая, и продлятся вплоть до воскресенья, 24 мая. Узнали, за чем именно инспекторы решили следить в разных областях страны с особым вниманием.

Так, на территории Гомельской области на ближайшие четыре дня объявлено профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге».

“Цель простая и жесткая: убрать с проезжей части тех, кто сознательно ставит под угрозу жизни других”, - пояснили в областной инспекции.

[inf]Там поделились тревожной статистикой: только с начала этого года в регионе инспекторы выловили более 360 водителей, которые позволили себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, ещё более чем у 1700 водителей при проверке не оказалось прав на управление транспортным средством.[/inf]

Чтобы предотвратить пополнение этой статистики Гомельская ГАИ решила усилить патрули в рамках целевых рейдов. Экипажи ДПС в ближайшие четыре дня пообещали направить:

на аварийно-опасные участки и проблемные перекрестки;

в места массового притяжения людей и личного транспорта, таким как торговые объекты и заведения, работающие в круглосуточном режиме;

на дороги, где риск совершения опасных маневров максимален.

Дроны и негласный контроль на трассах Могилевщины

В свою очередь их коллеги в Могилевской области на тот же период - с 21 по 24 мая - запланировали иной тематический комплекс мероприятий. Целью могилевских инспекторов станет профилактика дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил обгона и выезда на полосу встречного движения.

В региональной ГАИ предупредили, что в ближайшие дни усилят надзор за дорожным движением, при чём не только за счёт усиления патрулирования, но и иных средств контроля:

запустят негласный контроль на дорогах,

задействуют республиканскую систему мониторинга общественной безопасности,

возьмут на вооружение беспилотные летательные аппараты.

Водителей в Госавтоинспекции призвали к повышенному вниманию и отказу от “необдуманных маневров, которые могут привести к трагическим последствиям”.