Совмин повысил базовую ставку белорусских бюджетников на 17 рублей

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Опубликовано: 30.10.2024 19:12 , Обновлено: 30.10.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 30 октября подписал постановление, которое повышает базовую ставку для оплаты труда в бюджетной сфере с 1 января 2025 года.

Так, с этой даты ее размер составит 270 рублей. Это на 17 рублей больше (или +6,7%) действующей: сейчас базовая ставка составляет 253 рубля.

[info_b]Базовая ставка – это определяемая правительством величина, на основании которой через систему коэффициентов и доплат формируют зарплату работников бюджетной сферы. Как правило, оклад в бюджетных организациях рассчитывается по формуле «базовая ставка х коэффициент разряда».[/info_b]

О предыдущем повышении стало известно 21 августа. Тогда увеличение было всего на 1,19%. До этого базовую ставку повышали 1 января 2024 года с 235 до 250 рублей.

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Ранее Telegraf.news писал, что глава правительства Головченко и министр финансов Юрий Селиверстов 21 августа объявили о повышении заработных плат бюджетникам в 2025 году. По словам Головченко, доходы населения должны вырасти на 4%, а реальная зарплата – на 4,7%.

«Задачи по поддержанию на определенном уровне зарплат медиков, росту зарплат учителей, других категорий бюджетников будут выполняться дифференцированно через надбавки. Рост этих надбавок значительный», — заявил Селиверстов.

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