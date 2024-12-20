В Беларуси увеличили ставки транспортного и налога на квартиры. Когда платить по новым?
Александр Лукашенко подписал Закон от 13 декабря 2024 г. № 47-З, согласно которому в Налоговый кодекс внесли изменения. Документом повысили ставки транспортного налога, а также расчетные стоимости квадратных метров недвижимости. Текст появился на Национальном правовом интернет-портале 20 декабря.
Транспортный налог
Как сообщило информационное агентство Sputnik, за 2024-й нужно выплатить прежние суммы.
А вот за 2025-й обновленные ставки для физических и юридических лиц, согласно правкам в Налоговый кодекс, будут выглядеть так:
Таким образом, налоговая ставка для физических лиц увеличится:
- на легковые автомобили массой до 1,5 тонны с 66 до 70 рублей;
- более 1,5 тонны, но не более 1,75, — с 87 до 92 рублей;
- на мотоциклы — с 44 до 46 рублей.
Налог на квартиры
Кроме того, в Законе прописано и увеличение расчетных стоимостей квадратных метров, от которых зависит налог на квартиры.
Например, в 2025 году стоимость одного квадратного метра увеличится:
- в Минске — с 968 до 1020 рублей;
- в областных центрах и Минском районе — с 806 до 850 рублей;
[info_b]Напомним, для вычисления годового налога эту сумму умножают на площадь квартиры, а затем от полученного результата вычитают 0,1%. Это и будет итоговая сумма налога.[/info_b]
[info_b]Полностью с документом можно ознакомится по ссылке.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что член постоянной комиссии по бюджету и финансам Национального собрания Беларуси Наталья Кулешова, представлявшая документ в парламенте, объяснила, почему в 2025 году белорусам придётся отдавать на налоги большую сумму денег.
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