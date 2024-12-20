В Беларуси увеличили ставки транспортного и налога на квартиры. Когда платить по новым?

Опубликовано: 20.12.2024 09:43 , Обновлено: 20.12.2024

Александр Лукашенко подписал Закон от 13 декабря 2024 г. № 47-З, согласно которому в Налоговый кодекс внесли изменения. Документом повысили ставки транспортного налога, а также расчетные стоимости квадратных метров недвижимости. Текст появился на Национальном правовом интернет-портале 20 декабря.

Транспортный налог

Как сообщило информационное агентство Sputnik, за 2024-й нужно выплатить прежние суммы.

А вот за 2025-й обновленные ставки для физических и юридических лиц, согласно правкам в Налоговый кодекс, будут выглядеть так:

Таким образом, налоговая ставка для физических лиц увеличится:

на легковые автомобили массой до 1,5 тонны с 66 до 70 рублей;

более 1,5 тонны, но не более 1,75, — с 87 до 92 рублей;

на мотоциклы — с 44 до 46 рублей.

Налог на квартиры

Кроме того, в Законе прописано и увеличение расчетных стоимостей квадратных метров, от которых зависит налог на квартиры.

Например, в 2025 году стоимость одного квадратного метра увеличится:

в Минске — с 968 до 1020 рублей;

в областных центрах и Минском районе — с 806 до 850 рублей;

[info_b]Напомним, для вычисления годового налога эту сумму умножают на площадь квартиры, а затем от полученного результата вычитают 0,1%. Это и будет итоговая сумма налога.[/info_b]

[info_b]Полностью с документом можно ознакомится по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что член постоянной комиссии по бюджету и финансам Национального собрания Беларуси Наталья Кулешова, представлявшая документ в парламенте, объяснила, почему в 2025 году белорусам придётся отдавать на налоги большую сумму денег.

Парламент Беларуси принял поправки в налоговый кодекс. Почему «сумма станет больше»?