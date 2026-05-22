Изменения по картам и отслеживание геолокации. Банки рассказали о летних изменениях для белорусов

Опубликовано: 22.05.2026 08:37 , Обновлено: 22.05.2026

В ближайшее время клиентов некоторых белорусских банков ждут серьёзные изменения. Их этим летом ощутят на себе все, кто пользуется мобильным банкингом и имеет несколько карт, привязанных к одному банковскому счёту.

Одной из самых обсуждаемых новостей банковской сферы на этой неделе стало введение требования по отслеживанию геолокации и внедрения технологии “цифрового отпечатка устройства” для тех, кто пользуется мобильным или интернет-банкингом. Как именно это будет работать уже с 1 июля 2026 года , подробно рассказали в пресс-службе белорусского Альфа-Банка.

Там пояснили, что требование запрашивать у клиента его геолокацию закреплено в новом законодательстве с целью повысить безопасность банковских транзакций и защитить деньги клиентов от мошенников.

“С 1 июля 2026 года все банки в Беларуси обязаны соблюдать новые требования по сбору, хранению и анализу «цифрового отпечатка устройства». Эти правила направлены на снижение количества мошеннических операций”, - заявили в Альфа-Банке.

Как пояснили специалисты, именно для этого в Беларуси и была внедрена система “цифрового отпечатка” устройства, которая фиксирует уникальный набор параметров устройства: модель, версию ОС, настройки браузера, и в том числе - геолокацию. В последствии при каждом входе в банкинг система сверяет этот отпечаток с эталоном.

“Если какие-то параметры резко не совпадают или возникает подозрение, что их подменили (например, с помощью Fake GPS) — доступ блокируется до подтверждения клиентом, что в банкинг входит именно он”, - объяснили, как должна работать такая защита от мошенников.

Поскольку геолокацию в смартфонах при пользовании мобильными приложениями, как правило, необходимо включать вручную, с 26 мая при входе в мобильное приложение Альфа-Банка INSNC с телефона или компьютера появится просьба разрешить доступ к геолокации клиента. Разрешение нужно будет дать всего один раз.

При этом в банке заверили, что данные о геолокации не утекут третьим лицам, а будут использоваться только для антифрод‑защиты. Сам цифровой отпечаток устройства каждого клиента должен храниться в зашифрованном виде, как того требует законодательство.

Но это далеко не единственное банковское нововведение, которое ждёт белорусов этим летом. Так, уже с 1 июня один из крупнейших банков страны - Беларусбанк - изменит условия начисления вознаграждения за пользование своими картами. В результате некоторым клиентам придётся платить за обслуживание карты, хотя до сих пор для них это было бесплатно.

Дело в том, что финансовое учреждение решило привязать плату за обслуживание не к банковскому счёту клиента, а к конкретной карте. То есть выполнять условия бесплатного обслуживания карты (наличие определенного остатка по счёту или общая сумма транзакций) клиенту придётся по каждой карте в отдельности - или платить “абонентскую” за карту, по которой эти условия выполнить в каком-то месяце не удастся.

В пресс-службе Беларусбанка привели наглядный пример. Если к вашему зарплатному счету привязаны три карты банка, которые клиент использует для разных целей, сегодня ему не нужно платить за их обслуживание, если выполняются условия бесплатности по сумме транзакций всех карт.

“Например, вы натранзачили на 1000 рублей. Этого достаточно, чтобы выполнить условия бесплатности обслуживания по всем картам. С 1 июня будет учитываться безналичный оборот по каждой карте”, - пояснили в банке.

К примеру, чтобы не платить дополнительно за пользование картой «Леди», придётся ежемесячно расплачиваться ею на сумму свыше 500 рублей, для «Шчодрой» карты минимальный порог бесплатности выше — от 600 рублей.

Кстати, с 1 июня 2026 года для клиентов Беларусбанка заработает и ещё одно новое правило - по ограничению количества карточек одного типа. С этой даты каждый белорус вправе будет оформить в банке лишь по одной карте любого типа.

Беларусбанк ограничил выпуск карт – по одной каждого типа на человека