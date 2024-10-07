В Министерстве ЖКХ рассказали, когда белорусам ждать повышение тарифов на "коммуналку"

Опубликовано: 07.10.2024 17:26 , Обновлено: 07.10.2024

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сообщили, что в этом году изменений тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не будет. Однако белорусам стоит ждать этого в 2025 году.

“Изменение тарифов, их пересмотр и корректировка предусмотрены законодательством два раза в год. Это в начале года с 1 января и в середине - с 1 июня”, - рассказал заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства ЖКХ Алексей Филанович, передало агентство БелТА.

По словам Филановича, с 1 января 2025 года тарифы изменят с учетом складывающихся затрат, планово-расчетных цен и стоимости энергоресурсов. Также он сообщил, что в год тарифы нельзя поднимать больше, чем на половину базовой величины (сейчас одна базовая - 40 рублей, половина - 20).

Фото иллюстративное

К слову, в этом году 1 января тарифы на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, повысили на 10,35 рубля. А 1 июня - на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения (+9,65 рубля).

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня 2023 года подписал документ, которым отменил правило для Совмина поднимать тарифы ЖКХ не более, чем на пять долларов в год в эквиваленте.

Лукашенко отменил правило повышения тарифов ЖКХ не более, чем на 5 долларов в год