Совмин предложил на 17,7% увеличить налоговую льготу для молодых специалистов в Беларуси. Сколько добавят в рублях?

Опубликовано: 09.10.2024 14:34 , Обновлено: 09.10.2024

В поправках в Налоговый кодекс, которые сейчас находятся на рассмотрении белорусского парламента, предусмотрено расширение категорий молодых специалистов, которые могут рассчитывать на стандартный налоговый вычет по подоходному налогу. Сумму самого налогового вычета предложили увеличить - на 17,7%.

Согласно тексту законопроекта, выложенного на Национальном правовом интернет-портале, если документ будет принят в его нынешнем виде, сумма стандартного налогового вычета по подоходному налогу для молодых специалистов, рабочих и служащих в 2025 году будет на 90 рублей больше, чем сейчас: вместо нынешних 620 рублей - 730 рублей .

Таким образом, если сегодня в кармане молодого специалиста благодаря этому налоговому вычету остаётся дополнительно около 80 рублей, то в случае одобрения законопроекта парламентом, это “прибавка к зарплате” будет составлять уже почти 95 рублей (те самые 13% подоходного налога, которые не взимаются с этой суммы).

[info_b]Налоговый вычет – это сумма, на которую уменьшается налоговая база, то есть те денежные средства, с которой человек обязан заплатить налог. В Беларуси дополнительный налоговый вычет молодым специалистам предоставляют в течение срока обязательной отработки по распределению после обучения, трудоустройству в счет брони, направлению на работу и в случае продолжения трудовых отношений, но не более семи лет с момента трудоустройства.[/info_b]

Такой налоговый вычет правительство предложило дополнительно предоставлять и выпускникам, проходящим службу в военизированных организациях, в течение пяти лет после вуза или военного учебного заведения, учреждения образования Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям или Следственного комитета.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что данный законопроект также предусматривает введение нового налога, который придётся платить белорусам, получающим доходы с токенов. Повышение налогов также предусмотрено для тех, кто зарабатывает, сдавая в аренду жилые помещения. Впрочем, для некоторых категорий граждан в законопроекте предусмотрены и некоторые налоговые послабления.

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